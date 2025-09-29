Un incipiente temporal se traga la estrecha cala del Portet de Moraira

Tiempo netamente otoñal también en las playas. En las de Moraira, hay intenso oleaje. El incipiente temporal se ha tragado la playa del Portet de Moraira. Es una playa estrecha, con una mínima franja de arena. Las olas batían esta tarde contra los muros. Algunos bañistas todavía se han dado un chapuzón, pero ha sido un chapuzón precavido. Los surfistas han aprovechado las olas.

Imagen tomada esta tarde de la playa del Portet / A. P. F.

La jefatura de Costas regeneró esta playa en 2017. Arrojó 8.000 toneladas de arena de cantera. Era una arena áspera e incómoda. El tiempo la ha ido puliendo. El Portet ganó metros de arena. Pero, históricamente, esta playa sufre erosión. Ahora, en este primer temporal del otoño (nada del otro jueves, por otra parte), ya queda claro que mucha de la arena de aquella regeneración se la ha ido tragando el mar. El Portet vuelve a ser una playa mínima, angosta. La franja de arena es poca cosa. De ahí que cuando, como hoy, se desata la marejada, las olas lleguen hasta los muros.

La playa "minima" del Portet: hay poca franja de arena y las olas baten contra los muros / A. P. F.

Últimos coletazos de la temporada de playas

Aunque todavía habrá bañistas que seguirán zambulléndose en la costa de Moraira y la Marina Alta, está claro que la temporada de playas ha dado ahora sus últimos coletazos. Coletazos en forma de olas. El otoño se apodera de las playas.