Un incipiente temporal se traga la estrecha cala del Portet de Moraira
Las olas baten contra los muros de esta playa que, históricamente, sufre pérdida de arena
Tiempo netamente otoñal también en las playas. En las de Moraira, hay intenso oleaje. El incipiente temporal se ha tragado la playa del Portet de Moraira. Es una playa estrecha, con una mínima franja de arena. Las olas batían esta tarde contra los muros. Algunos bañistas todavía se han dado un chapuzón, pero ha sido un chapuzón precavido. Los surfistas han aprovechado las olas.
La jefatura de Costas regeneró esta playa en 2017. Arrojó 8.000 toneladas de arena de cantera. Era una arena áspera e incómoda. El tiempo la ha ido puliendo. El Portet ganó metros de arena. Pero, históricamente, esta playa sufre erosión. Ahora, en este primer temporal del otoño (nada del otro jueves, por otra parte), ya queda claro que mucha de la arena de aquella regeneración se la ha ido tragando el mar. El Portet vuelve a ser una playa mínima, angosta. La franja de arena es poca cosa. De ahí que cuando, como hoy, se desata la marejada, las olas lleguen hasta los muros.
Últimos coletazos de la temporada de playas
Aunque todavía habrá bañistas que seguirán zambulléndose en la costa de Moraira y la Marina Alta, está claro que la temporada de playas ha dado ahora sus últimos coletazos. Coletazos en forma de olas. El otoño se apodera de las playas.
- Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está grave al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- La operación para reflotar el gran velero embarrancado en Xàbia también encalla
- Carta a Calpe
- Muere uno de los heridos en el accidente múltiple de Benissa
- La madre de la bebé de 26 días que murió al arrollarlas a las dos un coche en Calp sale de la UCI y ya está en planta
- De atracción turística en verano a problemón en otoño: el velero de 19 metros cumple dos meses encallado en Xàbia
- Absuelto un octogenario de abusos sexuales a su nieta durante diez años en Xàbia
- Xàbia, condenada a demoler un chalé de lujo de la urbanización la Corona