El rechazo al PAI de 488 chalés se hace luz en Llíber

Más que una cadena fue un cordón umbilical de luz. Unas dos mil personas unieron el sábado, mientras caía la noche, el pueblo de Llíber y la Muntanya Llarga. Los participantes llevaban linternas y frontales. La luz se abrió camino por el valle de viñedos, por este Pla de Llíber que es un paisaje excepcional, un mar todavía verde tras la reciente vendimia y que ya empieza a adquirir los tonos ocres del otoño. Los manifestantes llenaron de luz el Camí de la Venta Roja. Llegaron a los pies de la Muntanya Llarga. La luz destellaba en un recorrido de 1,7 kilómetros. La plataforma ciudadana Salvem la Vall logró su objetivo de darle otra luz a las movilizaciones contra el PAI de 488 chalés que la promotora VAPF está construyendo en la Muntanya Llarga. "Quieren arrasar un paisaje único que conecta con la Serra de Bèrnia. Quieren destruir nuestro patrimonio natural y agrícola para llenarlo de cemento y piscinas", advirtió Néstor, quien, junto a Àngela y Toni, leyó el manifiesto redactado por Salvem la Vall y que recordaba que esté proyecto urbanístico se presentó hace 30 años y se ha tramitado con "silencios oficiales y de espaldas al pueblo".

Alfons Padilla

Los organizadores subrayaron que el rechazo a este PAI, cuyos primeros chalés ya se están construyendo y que ha causado ya un incontestable impacto paisajístico (la Muntanya Llarga está surcada de viales), está vivo y une a una multitud de vecinos de la Vall de Pop y de la Marina Alta. Expresaron su satisfacción al lograr que el valle agrícola se iluminara y que quedara muy claro ese mensaje de que el paisaje y la naturaleza son luz y el urbanismo disperso de los grandes PAI oscurece el paisaje y la sostenibilidad.

Imagen de dron tomada al iniciarse la marcha / Levante-EMV

El manfiesto advertía que los chalés, que ya están a la venta a partir de 930.000 euros, forman parte de "un proyecto especulativo y excluyente". "No están pensados para la gente trabajadora de la Vall, sino para personas con un alto poder adquisitivo". También incidía en que este modelo urbanístico "dispara los precios de la vivienda" y encarece la vida cotidiana.

Los participantes antes de que anocheciera y comenzara la marcha / A. P. F.

"Colapso hídrico"

Otro de los frentes contra el PAI es el de la falta de agua potable. "Quieren consumir más del doble de agua de la que consume ahora todo el pueblo de Llíber. Quieren condenarnos al colapso hídrico", advertía también el manifiesto.

Los participantes recorrieron el Pla de Llíber, un precioso valle de viñedos / A. P. F.

La plataforma, tras el revés de la sentencia que eximía al PAI de acreditar que tenía agua suficiente para los 488 chalés, abrirá nueves frentes judiciales. Ha contratado al equipo jurídico que tumbó hace una década los planes urbanísticos de Llíber. Mientras, también mantiene activas las movilizaciones. El sábado, al iluminar la "Vall", este colectivo recargó baterías.