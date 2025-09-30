Les associacions de Benitatxell preparen un 9 d’Octubre amb tardeo, dinar popular d’arròs amb fesols, música i activitats
Com tots els anys, esta festa es celebra al carrer amb la participació de gran part de les associacions pobleres
Com cada 9 d’Octubre, dia del poble valencià, els carrers del Poble Nou de Benitatxell s’omplin d’associacionisme i germanor. Este any, les regidories de Cultura i Festes, junt amb les diferents associacions locals, han preparat una potent programació variada, amb tardeo organitzat pels Festers 2026 el dia 8 i un munt d’activitats en les que participaran nombroses associacions el dia central, 9 d’Octubre.
Totes les activitats tindran lloc a l’aparcament de l’avinguda de València. El tardeo arrancarà eldimecres 8 a les 20.00h amb el concert de La Banda de la Abuela i servei de barra amb beguda i menjar. A partir de les 23:00h hi haurà discomòbil a càrrec de DJ Mesqui fins les 2:00h. Així mateix, les balconades de l’avinguda de València acolliran dimecres i dijous l’exposició al voltant del 9 d’Octubre que ha preparat l’alumnat i l’AMPA del CEIP Santa Maria Magdalena.
El dia gran, dijous 9 d’Octubre, està dedicat a les associacions pobleres. Arrancarà a les 09:00h amb una diana oferida per la Colla La Llebetjà. A partir de les 11.30h hi haurà castells inflables, taller infantil i punt de llibres organitzat per l’associació de Dones del Poble Nou de Benitatxell.
A les 12.00h, la batucada Dacatuba de l’Escola de Música oferirà una cercavila per a animar l’ambient, que en tot moment comptarà amb el servei de barra a preus populars a càrrec dels Festers 2026. Els actes del matí continuaran amb el concert del Cor Parroquial a les 12.30h, i per a agafar forces hi haurà dinar popular d’arròs amb fesols i nap organitzat pels Festers 2026. Els tiquets, a un preu de 10 euros, es podran adquirir al casal fester els dies 3 i 6 d’octubre, de 18.30 a 20.30h. També estaran disponibles, en horari comercial, a les tendes Aloe i el Forn Mònica. El dinar inclou una beguda, picaeta, plat d’arròs i dolços típics.
La sobretaula estarà amenitzada a partir de les 15.30h per l’actuació musical de Toni Català, organitzada per l’Associació de Jubilats i Pensionistes. Més tard, a les 17.15h, el Grup de Danses Morro Falquí oferirà berenar d’orxata i fartons a preus populars i, per finalitzar la jornada amb diversió, els festers han organitzat un Canta-cartons.
Una programació amb "molta estima"
“El 9 d’Octubre és un dia especial per a totes les valencianes i valencians, i al Poble Nou el celebrem amb una jornada de germanor en la qual totes i tots eixim al carrer, i on les associacions del poble són les grans protagonistes. Tenim una de les festes més potents a nivell comarcal i tot és gràcies a l’enorme esforç de les agrupacions locals, que preparen amb molta estima este dia. Elles són el motor que des de fa més d’una dècada ajuda a que esta festa siga un èxit”, ha assenyalat el regidor de Cultura, Jorge Pascual.
- De atracción turística en verano a problemón en otoño: el velero de 19 metros cumple dos meses encallado en Xàbia
- Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está grave al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- La operación para reflotar el gran velero embarrancado en Xàbia también encalla
- Carta a Calpe
- Muere uno de los heridos en el accidente múltiple de Benissa
- La madre de la bebé de 26 días que murió al arrollarlas a las dos un coche en Calp sale de la UCI y ya está en planta
- Absuelto un octogenario de abusos sexuales a su nieta durante diez años en Xàbia
- Xàbia, condenada a demoler un chalé de lujo de la urbanización la Corona