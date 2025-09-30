El caos del transporte público en Xàbia: del "no suben ni las ratas" a los autobuses llenos y que dejan en tierra a personas en silla de ruedas

Xàbia es un pueblo muy mal vertebrado: tres núcleos urbanos y la tira de urbanizaciones y casas dispersas. Contar con un buen transporte público resulta esencial. El actual, cuya concesión caducó en 2015, no está, ni de lejos, adaptado a las necesidades actuales. Muchos de sus potenciales usuarios se han pasado al patinete eléctrico.

La portavoz de Compromís, Carme Català, exigió en el último pleno que se haga todo lo posible para mejorar el transporte urbano. Reveló que uno solo de los autocares que cubren la línea que conecta el pueblo, el Arenal y el Puerto está adaptado. Es un autobús de 22 plazas. "Los otros no tienen rampa ni están adaptados a personas con movilidad reducida. La mayor parte del día nuestro transporte público no es inclusivo. No cumplimos la ley de acceso universal", advirtió la valencianista.

El concejal responsable, Juan Ortolá, de CpJ, subrayó que es un problema complejo. Recordó que la concesión lleva 10 años caducada. Dijo que el servicio es deficitario. Y lo dijo con una llamativa expresión: "No suben ni las ratas".

La portavoz de Compromís decidió, al día siguiente del pleno, coger el autobús. "La realidad es bien distinta" a la que describió el concejal de Transporte Público con esa frase de "no suben ni las ratas". La valencianista comprobó que numerosos usuarios tenían que ir de pie por falta de plazas. También vio cómo un vecino en silla de ruedas no podía subir al autocar.

Català también reveló en el pleno que el precio del billete ha subido de 1,55 a 1,65 euros. Preguntó al concejal responsable sobre el calendario para sacar una nueva licitación y adaptar el transporte público a las necesidades de Xàbia. Insistió en que todos los autocares deben contar con rampas y espacio entre los asientos para las personas que van en silla de ruedas. También apuntó que es necesario mejorar las marquesinas y las paradas. Además, urge adaptar los autobuses dado que muchos de sus usuarios son personas mayores.

El edil de Transporte Público aseguró que los técnicos están trabajando en el nuevo pliego. Reiteró que este servicio es complejo en Xàbia.

Que la línea de autobús no es eficiente salta a la vista. La mayor parte de los trabajadores se han pasado al patinete. Los turistas que están hospedados en hoteles del Arenal preguntan si hay autobús para llevarlos al puerto o al centro histórico. No hay suficiente información sobre el servicio ni las frecuencias.

Dependencia del coche

Y el transporte público es esencial para conectar esa Xàbia de los tres núcleos y las urbanizaciones y viviendas dispersas. Siempre se ha dicho que sin coche no se puede vivir en este pueblo. El autobús debería ser una alternativa real. Mientras el servicio no se adapte a las necesidades actuales, se mantendrá esa dependencia absoluta del coche y la movilidad evolucionará a su aire y con un punto caótico.