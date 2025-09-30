A Dénia le cae toda el agua encima: más de 60 l/m2 casi de golpe e inundaciones en media ciudad

Atracón de agua en Dénia. En un lapso muy corto de tiempo (algo más de una hora) han caído más de 60 l/m2. La intensidad torrencial ha provocado que se inundaran zonas urbanas, como la avenida Miguel Hernández y la plaza de Benidorm. También se ha formado una manga marina mar adentro y frente al puerto. Las nubes se han enganchado en el Montgó y han descargado con fuerza. Ha sido un aguacero descomunal. La suerte es que ha sido relativamente breve.

El Grupo San Andrés, totalmente inundado / A. P. F.

Se han inundado los caminos y hondonadas urbanas de siempre. En el Grupo San Andrés a algún vecino le ha pillado desprevenido y su coche ha quedado atrapado en el metro de agua que se ha acumulado. También se ha llegado a cerrar la calle Quevedo, en pleno centro de Dénia. El Assagador de Sant Pere, en la falda del Montgó, y las calles Mussola y Melva, en les Marines, también han quedado anegadas.

Coletazo de la tormenta de Ibiza

Los caminos del Montgó bajaban convertidos en ríos. Este episodio torrencial confirma que la Marina Alta está vinculada meteorológicamente a les Balears. Mientras en Ibiza diluviaba, un coletazo de esa tormenta entraba con fuerza en Dénia.