Fallece en una playa de Dénia un bañista de 87 años al que ya sacaron del mar inconsciente

Un bañista de 87 años de nacionalidad suiza falleció ayer en la playa de les Albaranes de Dénia. Lo vieron en el mar flotando boca abajo. Los agentes de la Policía Local lo sacaron del mar. Estaba inconsciente. Iniciaron las primeras maniobras de reanimación.

Ocurrió sobre las 14.30 horas. EL CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias) envió una ambulancia del SAMU y otra de Soporte Vital Básico y otra convencional. El equipo médico del SAMU le realizó al bañista la reanimación cardiopulmonar avanzada. No hubo respuesta. El anciano falleció. La autopsia desvelará si sufrió una insuficiencia cardiaca mientras se bañaba.

Crisis de ansiedad

Mientras, su mujer, también de 87 años, sufrió una crisis de ansiedad. Fue trasladada en ambulancia al centro de salud.