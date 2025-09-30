Els Magazinos de Dénia celebra el Porró Fest, el Oktoberfest de La Marina
Del 9 al 12 de octubre el mercado gastronómico y cultural de Dénia celebra el Porró Fest, un homenaje al tradicional recipiente valenciano, el porró, con motivo de la famosa fiesta alemana de la cerveza
Els Magazinos de Dénia hecho suyo el Oktoberfest y lo lleva al terreno de las tradiciones valencianas celebrando la segunda edición del Porró Fest. Una ocasión particular para celebrar el territorio en unas jornadas en torno a la cerveza y la gastronomía local, coincidiendo además con la celebración del 9 d’octubre, Día de la Comunitat Valenciana.
El evento se organiza junto a Cerveza Turia, colaboradores habituales de Els Magazinos para estos eventos que reivindican el territorio, y el cartel de esta edición lo ha realizado la ilustradora Maria The Koi.
Ruta de tapas por la Calle de los Sabores y paellas populares
Durante los 4 días de celebración de este Oktoberfest de la Marina, todas las personas que visiten Els Magazinos podrán darse el gusto en ‘La Calle de los Sabores’ con las delicias gastronómicas de los más de 20 locales que forman parte del mercado. Dispondrán de una oferta especial de Cerveza Turia + plato para picotear 4 personas por 16 euros. Todas estas propuestas gastronómicas girarán en torno a productos de proximidad de La Marina y la Comunitat Valenciana.
Además, el día 9 de octubre, coincidiendo con el Día de la Comunitat Valenciana, algunos locales de Els Magazinos elaborarán paellas populares. A la Fresca realizará en la plaza Dénia es Vida una paella de “la abuela”, la croquetería Qmcomo y +QCoqueta cocinará una paella de figatells y sobrasada con cebolla caramelizada y Manzo Italian Burguer realizará una Paella Carbonara al estilo italiano y La Lola, que realizará un arroz a Banda
Todos los visitantes podrán disfrutar de una ración y podrán acompañarla de un porrón de Cerveza Túria por 16 €.
Conoce los locales participantes y su oferta gastronómica durante el Porró Fest:
- La pinchoteca: Bravas Pinchoteca (patatas bravas, chorizo sidra y pimientos de padrón)
- Tapa Loca y Atelier du Petit Français: 4 montaditos de burrata con trufa
- Manzo Italian Burguer: 2 mini hamburguesas carbonara con patatas y boniato
- Ostrarium: Ensaladilla rusa
- A la Fresca: Ensaladilla, montadito de sobrasada, queso y miel y papas aliñadas y olivas
- La Lola: Torreznos y berenjenas
- Qmcomo y +QCoqueta: croquetas de pulpo a la gallega, coca de espinacas y embutido de la Marina
- Bar Cebolla: Ropa Vieja
- Fayiz Lebanon: Shawarma de ternera y papas
- Allora y Patagonia: Choripán y dos empanadas
- Kamin Thai: Pad Thai
- Bluefish: Sushi Dénia Crus
- Freiduría Rincón del Mar: Chopitos
- Fogata Grill: Tacos de cochinita
- San Vito: Pizza Lepanto (crema de calabaza, fior di latte , champiñones, longaniza, coppa nostrana y burrata de búfala)
- El Baret de Robert: Atún curado de la almadraba con papas
Una ocasión para revivir y celebrar las tradiciones valencianas
El Porró Fest se inspira en una de las tradiciones valencianas más antiguas de conservar y beber bebidas alcohólicas, como la cerveza: el porrón. Los orígenes de este recipiente se encuentran en Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón, donde se encuentran antecedentes del porrón desde la antigüedad. Se cree que el porró se inventó inicialmente como una forma higiénica de beber de manera colectiva. Hoy en día es una herramienta ideal para compartir bebidas con varias personas. “Beure a galet” o “gallet” es uno de los actos más tradicionales de los valencianos y cada vez que se usa un porró es una ocasión de festividad y buen ambiente.
Compartir gastronomía, tradición y amistad es uno de los propósitos principales de esta festividad de Els Magazinos.
