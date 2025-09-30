Els Magazinos de Dénia celebra el Porró Fest, el Oktoberfest de La Marina

Els Magazinos de Dénia hecho suyo el Oktoberfest y lo lleva al terreno de las tradiciones valencianas celebrando la segunda edición del Porró Fest. Una ocasión particular para celebrar el territorio en unas jornadas en torno a la cerveza y la gastronomía local, coincidiendo además con la celebración del 9 d’octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

El evento se organiza junto a Cerveza Turia , colaboradores habituales de Els Magazinos para estos eventos que reivindican el territorio, y el cartel de esta edición lo ha realizado la ilustradora Maria The Koi .

Ruta de tapas por la Calle de los Sabores y paellas populares

Durante los 4 días de celebración de este Oktoberfest de la Marina, todas las personas que visiten Els Magazinos podrán darse el gusto en ‘La Calle de los Sabores’ con las delicias gastronómicas de los más de 20 locales que forman parte del mercado. Dispondrán de una oferta especial de Cerveza Turia + plato para picotear 4 personas por 16 euros. Todas estas propuestas gastronómicas girarán en torno a productos de proximidad de La Marina y la Comunitat Valenciana.

El cartel de esta edición lo ha realizado la ilustradora Maria The Koi. / BODIA.B

Además, el día 9 de octubre, coincidiendo con el Día de la Comunitat Valenciana, algunos locales de Els Magazinos elaborarán paellas populares. A la Fresca realizará en la plaza Dénia es Vida una paella de “la abuela”, la croquetería Qmcomo y +QCoqueta cocinará una paella de figatells y sobrasada con cebolla caramelizada y Manzo Italian Burguer realizará una Paella Carbonara al estilo italiano y La Lola , que realizará un arroz a Banda

Todos los visitantes podrán disfrutar de una ración y podrán acompañarla de un porrón de Cerveza Túria por 16 €.

La paella d'aladrocs / CAMILA-STORNINI

Conoce los locales participantes y su oferta gastronómica durante el Porró Fest:

La pinchoteca: Bravas Pinchoteca (patatas bravas, chorizo sidra y pimientos de padrón)

Tapa Loca y Atelier du Petit Français: 4 montaditos de burrata con trufa

Manzo Italian Burguer: 2 mini hamburguesas carbonara con patatas y boniato

Ostrarium: Ensaladilla rusa

A la Fresca: Ensaladilla, montadito de sobrasada, queso y miel y papas aliñadas y olivas

La Lola: Torreznos y berenjenas

Qmcomo y +QCoqueta: croquetas de pulpo a la gallega, coca de espinacas y embutido de la Marina

Bar Cebolla: Ropa Vieja

Fayiz Lebanon: Shawarma de ternera y papas

Allora y Patagonia: Choripán y dos empanadas

Kamin Thai: Pad Thai

Bluefish: Sushi Dénia Crus

Freiduría Rincón del Mar: Chopitos

Fogata Grill: Tacos de cochinita

San Vito: Pizza Lepanto (crema de calabaza, fior di latte , champiñones, longaniza, coppa nostrana y burrata de búfala)

El Baret de Robert: Atún curado de la almadraba con papas

La gran tradición valenciana del porró / Levante-EMV

Una ocasión para revivir y celebrar las tradiciones valencianas

El Porró Fest se inspira en una de las tradiciones valencianas más antiguas de conservar y beber bebidas alcohólicas, como la cerveza: el porrón. Los orígenes de este recipiente se encuentran en Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón, donde se encuentran antecedentes del porrón desde la antigüedad. Se cree que el porró se inventó inicialmente como una forma higiénica de beber de manera colectiva. Hoy en día es una herramienta ideal para compartir bebidas con varias personas. “Beure a galet” o “gallet” es uno de los actos más tradicionales de los valencianos y cada vez que se usa un porró es una ocasión de festividad y buen ambiente.

Compartir gastronomía, tradición y amistad es uno de los propósitos principales de esta festividad de Els Magazinos.