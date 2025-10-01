Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Benissa elimina la burocracia en la tramitación de permisos de quemas agrícolas

Los agricultores lograrán los permisos mediante la declaración responsable y evitándose los engorrosos trámites

Terrenos rurales de Benissa

Terrenos rurales de Benissa

Teresa Andreu

Benissa

El Ayuntamiento de Benissa ha aprobado en el pleno ordinario de septiembre una importante modificación en el Plan Local de Quemas (PLC) que permitirá a los agricultores realizar sus trámites de forma más ágil y sencilla. A partir de finales de noviembre, cuando entre en vigor la nueva normativa, las autorizaciones pasarán a tramitarse mediante declaración responsable, eliminando así trámites burocráticos innecesarios.

“Este cambio supone un avance significativo en la relación entre el ayuntamiento y el sector agrícola, respondiendo a una reivindicación planteada en el Consell Agrari”, ha explicado Celia Ausias, concejala de Agricultura, Ganadería y Medio Rural.

Entre las principales novedades destacan que, a partir de ahora, se elimina burocracia y se da más agilidad al proceso, ya que el trámite se realizará al momento sin necesidad de esperar autorización previa.

“También queremos mostrar nuestra confianza con los agricultores, facilitando el proceso y reconociendo su responsabilidad en el cumplimiento de las normas”, ha valorado Ausias. Quien también ha recordado que este cambio no afectará a las garantías de seguridad puesto que “se mantienen los mismo requisitos de prevención y control establecidos en el Plan Local de Quemas”.

Una administración más eficiente

Por su parte, Arturo Poquet, alcalde de Benissa ha destacado que “esta nueva medida es una muestra de nuestro compromiso con el sector agrícola, puesto que hemos atendido su petición de reducir trámites y simplificar gestiones. Y, al mismo tiempo, seguimos trabajando por una administración más eficiente y adaptada a las necesidades de nuestros vecinos”.

Con este cambio los permisos actualmente en vigor no tendrán que renovarse una vez entre en funcionamiento el nuevo sistema.

Con esta medida, el Ayuntamiento de Benissa da un paso adelante hacia una gestión más moderna, cercana y eficaz, que pone en valor el trabajo de los agricultores y refuerza el compromiso municipal con el sector primario.

