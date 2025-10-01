Calp saca de la "sombra" a los residentes: les regala linternas si se empadronan

Calp le sacude las tinieblas a la población fantasma, a esos residentes que viven de todas todas en el municipio pero que todavía no se han empadronado. Con el lema “no te quedes en las sombras, empadrónate o renueva tu inscripción”, el ayuntamiento ha inicaido una campaña para fomentar el empadronamiento y la actualización de datos. Desde la concejalía de Padrón, que dirige Paqui Solivelles, se distribuirá a partir de esta semana en la Oficina de Atención al Ciudadano una linterna lanzando el mensaje de la importancia de empadronarse así como de renovar la inscripción en el caso de los extranjeros. Las linternas se distribuirán entre los ciudadanos que acudan a realizar cualquier gestión municipal en la Oficina de Atención al Ciudadano.

Es una linterna dinamo, serigrafiada con un código QR y los logos del Ayuntamiento de Calp y de la Diputación de Alicante. A través del código QR se ofrece información sobre la documentación necesaria para darse de alta en el padrón o para actualizar los datos en caso de cambio de domicilio así como el procedimiento para realizar estos trámites. También se indica cómo deben proceder los ciudadanos españoles en caso de trasladarse a otro municipio o país. Se informa también de las ventajas, ayudas y programas a los que se puede acceder al estar empadronado. La campaña cuenta con una subvención de la Diputación provincial de Alicante.

El pasado mes de enero el Instituto Nacional de Estadística notificó al Ayuntamiento que la cifra para el municipio, resultante de la revisión del padrón municipal referida a 1 de enero de 2024, es de 26.821 habitantes. Con El padrón aumentó en 967 nuevos habitantes desde la última cifra oficial. Además, la propuesta de cifra a 1 de enero de 2025 es 27.616, cifra que se oficializará en diciembre de este año, para trabajar con ella durante 2026.

Sin embargo, llegar a esa cifra y evitar el descenso del censo municipal conlleva una intensa tarea desde el Ayuntamiento. En los últimos años desde el Departamento de Padrón se han puesto en marcha diversas acciones para evitar la pérdida de población. Uno de los problemas detectados es la falta de información de los ciudadanos, que en muchos casos están convencidos de estar ya empadronados o que desconocen la necesidad de renovar el padrón en caso de ser extranjeros.

Desde el ayuntamiento se calcula que centenares de residentes extranjeros no constan para el INE debido a que no han renovado su inscripción en el padrón municipal, ya que por ley los residentes comunitarios inscritos en el Registro Central de Extranjeros o los residentes no comunitarios pero con permiso de residencia de larga duración deben renovar su inscripción en el padrón cada cinco años y el resto de extranjeros cada dos.

Por ello, el ayuntamiento ha puesto en marcha sucesivas campañas, dirigida a todos los ciudadanos, extranjeros o no, residentes en Calp, para incentivar al empadronamiento o la renovación del mismo.

Las ventajas de estar empadronado

La concejala de Padrón, Paqui Solivelles, ha señalado que “desde la concejalía seguimos trabajando para informar a los ciudadanos de la necesidad de estar empadronados o actualizar su inscripción. El proceso para empadronarse o renovar el empadronamiento es sencillo, basta con asistir a la Oficina de Atención al Ciudadano, en la planta baja del Ayuntamiento, y aportar la escritura de la vivienda, o último IBI o contrato de alquiler vigente, además del DNI, pasaporte o NIE, en el caso de que se trate sólo de renovar el empadronamiento sólo es necesario aportar pasaporte, NIE o DNI. Además, estar empadronado conlleva una serie de ventajas como tener acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio o programas de Teleasistencia domiciliaria. También es necesario estar empadronado para tener acceso a los servicios del Centro Cívico de la Tercera Edad (Gimnasio, clases de gimnasia, cursos, viajes etc.), o acceder a la reducción en los autobuses locales o la gratuidad de cursos de español para extranjeros”.