Un espectacular arcoíris echa el telón a la tormenta en la Marina Alta tras una noche de aguaceros en Dénia y Xàbia
El último coletazo del temporal ha dejado otros 57 l/m2 en Dénia y 48 en Xàbia
La tormenta se despide en la Marina Alta con un efecto teatral. El amanecer ha dibujado en Xàbia un espectacular arcoíris. El sol ha sacado el compás. Los "adoradores" de las esplendorosas auroras en Xàbia estaban pendientes del sol y no se daban cuenta de que el prodigio estaba a sus espaldas.
El arcoíris ha puesto color a días grises y al carrusel de alertas amarillas y naranjas en la Marina Alta. La noche ha vuelto a ser de aguaceros en Dénia y Xàbia. En Dénia esta noche han caído otros 57 litros/m2 en la zona de Sant Joan (datos de Avamet). Mientras, en Xàbia se han registrado 48 l/m2 en el barrio del Freginal (Meteoxàbia).
Tres días de temporal
Este temporal que comenzó el lunes dejó en las primeras horas lluvias intensas en la cuenca del río Girona y en Pedreguer. En la mañana de este martes, el chaparrón fue de aúpa en Dénia. Cayeron más de 60 l/m2 en poco más de una hora. Y los últimos chubascos intensos se han registrado esta noche y madrugada en Dénia y Xàbia.
- De atracción turística en verano a problemón en otoño: el velero de 19 metros cumple dos meses encallado en Xàbia
- Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está grave al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- La operación para reflotar el gran velero embarrancado en Xàbia también encalla
- Carta a Calpe
- Muere uno de los heridos en el accidente múltiple de Benissa
- La madre de la bebé de 26 días que murió al arrollarlas a las dos un coche en Calp sale de la UCI y ya está en planta
- Absuelto un octogenario de abusos sexuales a su nieta durante diez años en Xàbia
- Xàbia, condenada a demoler un chalé de lujo de la urbanización la Corona