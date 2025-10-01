Un espectacular arcoíris echa el telón a la tormenta en la Marina Alta tras una noche de aguaceros en Dénia y Xàbia

La tormenta se despide en la Marina Alta con un efecto teatral. El amanecer ha dibujado en Xàbia un espectacular arcoíris. El sol ha sacado el compás. Los "adoradores" de las esplendorosas auroras en Xàbia estaban pendientes del sol y no se daban cuenta de que el prodigio estaba a sus espaldas.

El arcoíris, desde el Muntanyar de Xàbia / A. P. F.

El arcoíris ha puesto color a días grises y al carrusel de alertas amarillas y naranjas en la Marina Alta. La noche ha vuelto a ser de aguaceros en Dénia y Xàbia. En Dénia esta noche han caído otros 57 litros/m2 en la zona de Sant Joan (datos de Avamet). Mientras, en Xàbia se han registrado 48 l/m2 en el barrio del Freginal (Meteoxàbia).

El intenso arcoíris / Enric Martínez

Tres días de temporal

Este temporal que comenzó el lunes dejó en las primeras horas lluvias intensas en la cuenca del río Girona y en Pedreguer. En la mañana de este martes, el chaparrón fue de aúpa en Dénia. Cayeron más de 60 l/m2 en poco más de una hora. Y los últimos chubascos intensos se han registrado esta noche y madrugada en Dénia y Xàbia.