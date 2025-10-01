Y tras las lluvias, un seísmo de 1,8 grados en el litoral frente a Els Poblets

Y tras las lluvias, ha temblado levemente la tierra. El litoral frente a Els Poblets, en la comarca de la Marina Alta, ha registrado en la mañana de hoy un pequeño seísmo de 1,8 grados de magnitud en la escala Richter, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.

El movimiento sísmico se ha registrado frente a la playa de l'Almadrava a las 7:55 horas de la mañana de hoy miércoles.

Los vecinos no lo han llegado a percibir.

Se trata del segundo seísmo, superior a 1,5 grados de magnitud, que se registra en la Marina, el anterior tuvo lugar en Benifato (Marina Baixa) el pasado 28 de marzo. Mientras, la provincia de Alicante lleva contabilizados, en lo que llevamos de año, 61 movimientos sísmicos.