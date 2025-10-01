Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Y tras las lluvias, un seísmo de 1,8 grados en el litoral frente a Els Poblets

Los vecinos no han llegado a percibir el pequeño terremoto

El epicentro se ha situado frente a la playa de l'Almadrava

El epicentro se ha situado frente a la playa de l'Almadrava / Instituto Geográfico Nacional

Rafa Jover

Els Poblets

Y tras las lluvias, ha temblado levemente la tierra. El litoral frente a Els Poblets, en la comarca de la Marina Alta, ha registrado en la mañana de hoy un pequeño seísmo de 1,8 grados de magnitud en la escala Richter, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.

El movimiento sísmico se ha registrado frente a la playa de l'Almadrava a las 7:55 horas de la mañana de hoy miércoles.

Los vecinos no lo han llegado a percibir.

Se trata del segundo seísmo, superior a 1,5 grados de magnitud, que se registra en la Marina, el anterior tuvo lugar en Benifato (Marina Baixa) el pasado 28 de marzo. Mientras, la provincia de Alicante lleva contabilizados, en lo que llevamos de año, 61 movimientos sísmicos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. De atracción turística en verano a problemón en otoño: el velero de 19 metros cumple dos meses encallado en Xàbia
  2. Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está grave al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
  3. La operación para reflotar el gran velero embarrancado en Xàbia también encalla
  4. Carta a Calpe
  5. Muere uno de los heridos en el accidente múltiple de Benissa
  6. La madre de la bebé de 26 días que murió al arrollarlas a las dos un coche en Calp sale de la UCI y ya está en planta
  7. Absuelto un octogenario de abusos sexuales a su nieta durante diez años en Xàbia
  8. Xàbia, condenada a demoler un chalé de lujo de la urbanización la Corona

Y tras las lluvias, un seísmo de 1,8 grados en el litoral frente a Els Poblets

Y tras las lluvias, un seísmo de 1,8 grados en el litoral frente a Els Poblets

Un espectacular arcoíris echa el telón a la tormenta en la Marina Alta tras una noche de aguaceros en Dénia y Xàbia

Un espectacular arcoíris echa el telón a la tormenta en la Marina Alta tras una noche de aguaceros en Dénia y Xàbia

Cuatro alturas, 7 apartamentos y en un lugar privilegiado de la costa valenciana: Así es "la joya" que se vende en Moraira

Cuatro alturas, 7 apartamentos y en un lugar privilegiado de la costa valenciana: Así es "la joya" que se vende en Moraira

Fallece en una playa de Dénia un bañista de 87 años al que ya sacaron del mar inconsciente

Fallece en una playa de Dénia un bañista de 87 años al que ya sacaron del mar inconsciente

La pluja inunda i obliga a tancar dos boxs de l'UCI de l'Hospital de Dénia

La pluja inunda i obliga a tancar dos boxs de l'UCI de l'Hospital de Dénia

Els Magazinos de Dénia celebra el Porró Fest, el Oktoberfest de La Marina

Els Magazinos de Dénia celebra el Porró Fest, el Oktoberfest de La Marina

Les associacions de Benitatxell preparen un 9 d’Octubre amb tardeo, dinar popular d’arròs amb fesols, música i activitats

Les associacions de Benitatxell preparen un 9 d’Octubre amb tardeo, dinar popular d’arròs amb fesols, música i activitats

A Dénia le cae toda el agua encima: más de 60 l/m2 casi de golpe e inundaciones en media ciudad

A Dénia le cae toda el agua encima: más de 60 l/m2 casi de golpe e inundaciones en media ciudad
Tracking Pixel Contents