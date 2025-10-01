Multas "sin previo aviso" de 800 euros en El Verger por tener los campos "abandonados": "Se ensañan con los pequeños agricultores"

Se ven abocados a dejar de cultivar sus naranjos (sacarles rentabilidad es complicadísmo) y luego les llega una multa de 800 euros. Propietarios de pequeñas parcelas agrícolas en el Verger han trasladado a este diario su enfado por la carta certificada que les ha enviado este verano Suma, la agencia tributaria de la Diputación de Alicante que gestiona el cobro de tributos en la mayoría de municipios de la Marina Alta. Afirman que en toda la Comunitat hay "miles de parcelas agrícolas, en su mayoría de pequeña extensión, que han quedado abandonadas". Sus propietarios las tienen que limpiar de tanto en tanto para evitar que crezca la maleza y se agrave el peligro de incendio.

Estos propietarios aseveran que el procedimiento habitual es que el ayuntamiento les envíe una notificación y les dé un plazo para desbrozar el terreno. Si no lo hacen, entonces les llega la multa. "Sin embargo, el Ayuntamiento de El Verger ha optado por un método mucho más agresivo y controvertido". "Se ensaña con los pequeños agricultores con multas abusivas", denuncian.

Campos de naranjos entre El Verger y Ondara / A. P. F.

Aseguran que la sanción de 800 euros les llegó de sopetón y sin previo aviso. Se les comunicaba que habían infringido el artículo 9 de la ordenanza de convivencia ciudadana, artículo que obliga a mantener los terrenos en "condiciones de seguridad, salubridad y ornato público". Y aseveran que esa ordenanza no es clara y queda a la interpretación y "al arbitrio" del ayuntamiento. "Un propietario podría ser multado en cualquier momento si la vegetación no está prácticamente a ras de suelo".

"Una trampa para no poder recurrir"

Además, denuncian que la sanción incluye "una trampa para no recurrir". Se da la opción de reducirla un 40 %, es decir, dejarla en 480 euros si se paga sin rechistar ("pago voluntario"). "En la letra pequeña se advierte que pagar la multa con descuento implica renunciar al derecho de recurrir. Esto coacciona a los propietarios, muchos de ellos pequeños agricultores y personas mayores con pocos recursos", indican estos dueños de parcelas agrícolas, que lamentan que el ayuntamiento no siga la línea que anunció en 2021, cuando prometió que ayudaría a los propietarios a mantener limpias las parcelas.

También denuncian que con estas sanciones "injustas y desproporcionadas" se está "castigando" a pequeños agricultores que ya han sufrido la precariedad del campo y la crisis agrícola.