La promotora del PAI de Llíber dice que a la protesta solo fueron 400 personas y recalca que 212 de las 488 viviendas serán apartamentos

Guerra de números. La VAPF, promotora del PAI de 488 viviendas de Llíber, asegura que la protesta nocturna que el sábado iluminó (los participantes llevaban frontales y linternas) la Vall de Pop y el Pla de Llíber no reunió ni a 1.500 ni a 2.000 personas. Dice que participaron "menos de 400 personas y, de ellas, menos de una decena eran vecinos del municipio de Llíber".

La empresa, que ya está construyendo los primeros chalés de esta urbanización que "trepa" por la Muntanya Llarga, sostiene que su PAI de Medina Llíber "no puede clasificarse de urbanismo depredador". Indica que la densidad prevista es de 12 viviendas por hectárea, "muy lejos de las 40 o 60 habituales en las grandes urbanizaciones". Precisa que no todas las 488 nuevas viviendas son chalés ni tienen todas piscinas. Esa tipología la tendrán 276 viviendas, mientras que la promotora también construirá 212 apartamentos, de los que 80 estarán en suelo municipal y serán "para los vecinos de Llíber".

Alfons Padilla

La mercantil considera que el pueblo de Llíber sí ha opinado sobre el PAI. Sugiere que los últimos comicios locales se convirtieron de alguna forma en un plebiscito. "En las pasadas elecciones municipales, esta cuestión monopolizó el debate y el gobierno actual que aprobó el PAI de forma clara y transparente obtuvo una holgada mayoría de 5 de 7 concejales". Ese gobierno con mayoría absoluta es del PP.

Sentencias que avalan el PAI

El grupo VAPF insiste en que su urbanización se ha diseñado como "ecoresidencial sostenible y extensiva". Defiende que hay sentencias firmes que "reafirman la viabilidad" del PAI, "su disponibilidad de agua y el cumplimiento de todas y cada una de las exigencias medioambientales".