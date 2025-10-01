Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una quema de rastrojos provoca un incendio en la partida Lluca de Xàbia

Bomberos y Protección Civil han frenado rápidamente el avance de las llamas

Las llamas han calcinado matorrales de bancales y no han llegado a las pinadas

Alfons Padilla

Xàbia

Una quema de rastrojos ha desatado un incendio en la partida de Lluca de Xàbia, junto al Camí de la Sabatera. El fuego se ha propagado al principio con gran rapidez. Se han activado dos helicópteros de extinción. Finalmente, solo ha intervenido uno. En tierra se ha realizado un gran trabajo para evitar que las llamas se extendieran. Los bomberos del Consorcio de Alicante y los bomberos forestales, así como Protección Civil de Xàbia, han logrado frenar el avance de las llamas. Se ha evitado que el fuego llegara a las pinadas próximas. Han ardido matorrales. Tampoco se ha tenido que desalojar ningún chalé.

Susto tras tres días de lluvias

También han intervenido la Policía Local y la Guardia Civil. Una vez más, el operativo de extinción de incendios ha funcionado como un reloj en Xàbia. Eso sí, no se puede bajar la guardia. Tras tres días de lluvia y cuando ya en el mes de octubre, el fuego ha dado un nuevo susto.

