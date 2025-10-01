Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una senderista de 30 años sufre un golpe de calor a 100 metros de la cima de la Serra de Bèrnia

El grupo de rescate del Consorcio de Bomberos la ha evacuado en helicóptero a la helisuperficie de Finestrat

Los rescatadores atienden a la excursionista agotada y que ha sufrido el golpe de calor, quien estaba acompañada de otros senderistas

Los rescatadores atienden a la excursionista agotada y que ha sufrido el golpe de calor, quien estaba acompañada de otros senderistas / Consorcio de Bomberos de Alicante

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xaló

Ha llovido y refrescado, pero sigue haciendo calor y el esfuerzo de hacer cima en la Serra de Bèrnia es extenuante. Una senderista de 30 años ha sufrido sobre las 16.30 horas un golpe de calor cuando estaba a cien metros de hacer cumbre. Esta parte de la Serra de Bèrnia está en el término municipal de Xaló. La excursionista estaba confusa, mareada y agotada.

Así ha sido el rescate de la senderista que ha sufrido un golpe de calor en la Serra de Bèrnia (vídeo)

Así ha sido el rescate de la senderista que ha sufrido un golpe de calor en la Serra de Bèrnia (vídeo)

Alfons Padilla

Los rescatadores atienden a la excursionista en la cresta de la Serra de Bèrnia

Los rescatadores atienden a la excursionista en la cresta de la Serra de Bèrnia / Consorcio de Bomberos de Alicante

Rescate

Ha acudido en el helicóptero Alpha 01 el grupo de rescate de montaña del Consorcio de Bomberos de Alicante. Han llegado hasta la senderista. La han atendido antes de subirla al helicóptero. Luego la han evacuado y llevado a la helisuperficie de Finestrat. No ha sufrido lesiones. Eso sí, ha necesitado atención sanitaria por el golpe de calor. Está bien y se recuperará sin problemas.

