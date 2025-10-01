Una senderista de 30 años sufre un golpe de calor a 100 metros de la cima de la Serra de Bèrnia

Ha llovido y refrescado, pero sigue haciendo calor y el esfuerzo de hacer cima en la Serra de Bèrnia es extenuante. Una senderista de 30 años ha sufrido sobre las 16.30 horas un golpe de calor cuando estaba a cien metros de hacer cumbre. Esta parte de la Serra de Bèrnia está en el término municipal de Xaló. La excursionista estaba confusa, mareada y agotada.

Alfons Padilla

Los rescatadores atienden a la excursionista en la cresta de la Serra de Bèrnia / Consorcio de Bomberos de Alicante

Rescate

Ha acudido en el helicóptero Alpha 01 el grupo de rescate de montaña del Consorcio de Bomberos de Alicante. Han llegado hasta la senderista. La han atendido antes de subirla al helicóptero. Luego la han evacuado y llevado a la helisuperficie de Finestrat. No ha sufrido lesiones. Eso sí, ha necesitado atención sanitaria por el golpe de calor. Está bien y se recuperará sin problemas.