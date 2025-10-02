Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ara sí: la Fúmiga actuarà en Ondara després de les tres cancel·lacions per la pluja de l'any passat

El concert a la Plaça de Bous serà vibrant: també actuen Ramonets i la cantant Abril

La presentació dels concerts de la Fira de Fires

La presentació dels concerts de la Fira de Fires / Levante-EMV

Teresa Andreu

Ondara

Ara sí. La Fúmiga havia d'actuar a Ondara sí o sí. L'any passat va ser impossible. El concert es va cancel·lar fins a tres vegades per la pluja i les tempestes. Enguany, toca tronada, però de bona, boníssima música.

La música festiva i reivindicativa de La Fúmiga arribarà a Ondara el pròxim dissabte 8 de novembre de 2025, en el marc de la Fira de Fires, amb un concert que promet fer vibrar la Plaça de Bous. El concert ha estat presentat per l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro; les Regidores de Promoció Econòmica i Cultura, Raquel Mengual i Rosa Ana Marí, i el tècnic Pedro Gil.

La jornada musical començarà a partir de les 17:00 h, amb l’actuació prèvia de Ramonets, que escalfaran l’ambient amb el seu estil enèrgic i familiar, i de la cantant Abril. Tot seguit, La Fúmiga pujarà a l’escenari per oferir un espectacle carregat de ritme, emoció i missatge, fidel al seu estil que barreja música de banda.

Potent oferta musical

Aquest concert s’inclou dins la programació cultural de la Fira de Fires 2025, que enguany aposta per una oferta musical potent i diversa per a tots els públics. El preu de l'entrada és de 10 euros i de 5 pels menors fins a 13 anys i gratuïta pels menors de 5 anys.

Per accedir al recinte, tots els menors hauran de disposar d’entrada, incloent l’entrada gratuïta, que s’haurà d’adquirir pels canals oficials. A més, les persones que van adquirir l’entrada al concert de La Fúmiga pel Festacarrer de 2024 rebran un correu electrònic amb un codi de descompte, que només es podrà utilitzar en la compra online. Aquest descompte no és acumulatiu amb l’entrada preferent per a empadronats.

