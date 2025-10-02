Ara sí: la Fúmiga actuarà en Ondara després de les tres cancel·lacions per la pluja de l'any passat
El concert a la Plaça de Bous serà vibrant: també actuen Ramonets i la cantant Abril
Ara sí. La Fúmiga havia d'actuar a Ondara sí o sí. L'any passat va ser impossible. El concert es va cancel·lar fins a tres vegades per la pluja i les tempestes. Enguany, toca tronada, però de bona, boníssima música.
La música festiva i reivindicativa de La Fúmiga arribarà a Ondara el pròxim dissabte 8 de novembre de 2025, en el marc de la Fira de Fires, amb un concert que promet fer vibrar la Plaça de Bous. El concert ha estat presentat per l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro; les Regidores de Promoció Econòmica i Cultura, Raquel Mengual i Rosa Ana Marí, i el tècnic Pedro Gil.
La jornada musical començarà a partir de les 17:00 h, amb l’actuació prèvia de Ramonets, que escalfaran l’ambient amb el seu estil enèrgic i familiar, i de la cantant Abril. Tot seguit, La Fúmiga pujarà a l’escenari per oferir un espectacle carregat de ritme, emoció i missatge, fidel al seu estil que barreja música de banda.
Potent oferta musical
Aquest concert s’inclou dins la programació cultural de la Fira de Fires 2025, que enguany aposta per una oferta musical potent i diversa per a tots els públics. El preu de l'entrada és de 10 euros i de 5 pels menors fins a 13 anys i gratuïta pels menors de 5 anys.
Per accedir al recinte, tots els menors hauran de disposar d’entrada, incloent l’entrada gratuïta, que s’haurà d’adquirir pels canals oficials. A més, les persones que van adquirir l’entrada al concert de La Fúmiga pel Festacarrer de 2024 rebran un correu electrònic amb un codi de descompte, que només es podrà utilitzar en la compra online. Aquest descompte no és acumulatiu amb l’entrada preferent per a empadronats.
- De atracción turística en verano a problemón en otoño: el velero de 19 metros cumple dos meses encallado en Xàbia
- Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está grave al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- La operación para reflotar el gran velero embarrancado en Xàbia también encalla
- Carta a Calpe
- Muere uno de los heridos en el accidente múltiple de Benissa
- La madre de la bebé de 26 días que murió al arrollarlas a las dos un coche en Calp sale de la UCI y ya está en planta
- Absuelto un octogenario de abusos sexuales a su nieta durante diez años en Xàbia
- Xàbia, condenada a demoler un chalé de lujo de la urbanización la Corona