Benitatxell reconoce en el día de los Santos Ángeles Custodios la cooperación de sus policías en la zona cero de la dana

Este jueves 2 de octubre, la Policía Local de El Poble Nou de Benitatxell ha celebrado, como todos los años, la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patrón de la policía. Primero se ha oficiado una misa en la iglesia Santa María Magdalena y después se ha celebrado el acto de entrega de medallas y reconocimientos, que ha estado conducido por el alcalde, Miguel Ángel García, la concejala de Seguridad Ciudadana, María José Ivars, y el jefe de la Policía Local, José Vicente García.

En primera instancia, el ayuntamiento y la Policía Local han reconocido con medallas los 35 años de servicio de los agentes Miguel Ángel Signes y Victor Ruiz. Tras ello, el jefe de la Policía ha procedido a otorgar diferentes menciones y reconocimientos:

Miguel Ángel Signes: mención reconocimiento en los operativos de la DANA y pin del Ministerio del Interior por la participación en la DANA.

Victor Ruiz: mención reconocimiento en los operativos de la DANA y pin del Ministerio del Interior por la participación en la DANA.

Francisco José Llobell: mención reconocimiento en los operativos de la DANA y pin del Ministerio del Interior por la participación en la DANA.

José Luis Blanco: mención reconocimiento en los operativos de la DANA, pin del Ministerio del Interior por la participación en la DANA, mención reconocimiento por el operativo del Apagón y reconocimiento por la Unidad de Formadores Escolares Benitatxell (UFEB).

Jose Vicente García: mención reconocimiento en los operativos de la DANA, pin del Ministerio del Interior por la participación en la DANA, mención reconocimiento por la gestión y coordinación del operativo del Apagón y reconocimiento por la Unidad de Formadores Escolares Benitatxell (UFEB).

Raúl Andrés Estalrich: mención reconocimiento en los operativos de la DANA, pin del Ministerio del Interior por la participación en la DANA y mención reconocimiento por el operativo del Apagón.

Beatriz Navarro: mención reconocimiento en los operativos de la DANA y pin del Ministerio del Interior por la participación en la DANA.

José Luis Esteve: mención reconocimiento en los operativos de la DANA, pin del Ministerio del Interior por la participación en la DANA, mención reconocimiento por el operativo del Apagón y reconocimiento por la Unidad de Formadores Escolares Benitatxell (UFEB).

Gabriel Vidilla: mención reconocimiento por el operativo del Apagón.

Rafael Garcerá: mención reconocimiento en los operativos de la DANA y pin del Ministerio del Interior por la participación en la DANA.

Miriam Ibiza: mención reconocimiento en los operativos de la DANA y pin del Ministerio del Interior por la participación en la DANA.

Antonio López: mención reconocimiento en los operativos de la DANA, pin del Ministerio del Interior por la participación en la DANA, mención reconocimiento por el operativo del Apagón y reconocimiento por la Unidad de Formadores Escolares Benitatxell (UFEB).

Rubén Soto: mención reconocimiento en los operativos de la DANA, pin del Ministerio del Interior por la participación en la DANA y mención reconocimiento por el operativo del Apagón.

Jesús Hernández: mención reconocimiento en los operativos de la DANA, pin del Ministerio del Interior por la participación en la DANA y mención reconocimiento por el operativo del Apagón.

Pablo Izquierdo: mención reconocimiento en los operativos de la DANA, pin del Ministerio del Interior por la participación en la DANA y mención reconocimiento por el operativo del Apagón.

Vicente Lloret: mención reconocimiento en los operativos de la DANA, pin del Ministerio del Interior por la participación en la DANA y mención reconocimiento por el operativo del Apagón.

También se ha reconocido su participación en el operativo de la DANA y el pin del Ministerio al exjefe de Policía José Francisco Mayans, que se jubiló del cargo en agosto de 2024 tras 34 años de dedicación al cuerpo. Asimismo, se han otorgado medallas a Arturo Esteve, Aarón Pastor y Vicente Bolufer, miembros de Protección Civil, por su participación en la Unidad de Formadores Escolares Benitatxell (UFEB).

Por último, se han concedido dos diplomas: uno de bienvenida al cuerpo a Miguel Ángel Bisquert, y otro a la doctora Serena Mencarelli, quien estando fuera de servicio ayudó a salvar la vida de un bañista en la cala del Moraig gracias a su asistencia médica.

La concejala de Seguridad, María José Ivars, ha expresado su agradecimiento por el trabajo de todos los agentes, que ha tildado del “mejor ejemplo de servicio público: eficaz, cercano y valiente”. Gran parte de su discurso, lo ha centrado en la DANA. “Cuando celebramos el último acto de los Ángeles Custodios no podíais ni imaginar que a los pocos días estaríais llenos de barro en Paiporta en la mayor tragedia de la historia de nuestra Comunitat. Os fuisteis hacia allí sin perder un minuto dejando a El Poble Nou de Benitatxell lleno de orgullo”. Y, seis meses después, el apagón: “Estando o no de servicio, todas y todos al trabajo, sin dudarlo un momento, informando a unos, tranquilizando a otros y ayudando a toda la gente que lo necesitó”.

"Siempre cuidando de todos"

Por su parte, el alcalde, Miguel Ángel García, ha alabado la imagen y el trabajo de la policía. “Antes de entrar en política, una vez me dijo una persona que la policía era la imagen de un pueblo. En aquel momento, desde el desconocimiento, pensé que tenía parte de razón, pero lo vi excesivo. Ahora, con la experiencia que tengo desde el gobierno, pienso que es totalmente cierto. El trabajo que desarrolláis es el más difícil, porque mientras los demás estamos en casa, vosotros, a horas y deshoras, estáis en la calle cuidando de todos. María José hacía mención de la DANA, del apagón… me ha venido también a la cabeza la pandemia. ¿Qué más puede venir? Pues lo que venga, sabiendo que estáis vosotros ahí, lo pasaremos de la mejor manera, porque siempre cuidáis de todos los vecinos y vecinas”.