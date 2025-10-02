Centenarios de Dénia: la italiana que llegó con 94 años, la apasionada del jazz, el bailarín infatigable y el militar que halló un refugio

Cien años y miles de historias. Dénia homenajeó ayer, 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, a sus centenarios. La longevidad es más que cumplir años. "Hoy no celebramos solo años, sino vidas que han tejido historias", afirmó la concejala del Mayor, Marta Gascó. "Los mayores formáis parte activa de nuestra sociedad y ejercéis un papel transformador en Dénia", destacó el alcalde, Vicent Grimalt.

Los cuatro centenarios de Dénia son Pierina Larizzate, María Antonia Barboza, Juan Frasés y Mariano Rodríguez. Los cuatro decidieron que Dénia era la ciudad en la que querían envejecer y disfrutar de la vida.

Marta Gascó entrega un ramo de flores a María Antonia, quien ayer cumplió 101 años / A. P. F.

Pierina es italiana. De joven, trabajó en los arrozales próximos a Turín. A los 94 años decidió mudarse a España, donde vivían su hija y su yerno. Llegó a Dénia. "Es una mujer audaz", se destacó ayer al presentarla.

Mientras, María Antonia Barboza, quien justo ayer cumplió 101 años (sonó el "cumpleaños feliz" en el centro social de Dénia y Marta Gascó le regaló un ramo de flores), es de Uruguay. Apasionada del jazz, no se pierde ni un concierto del festival de Torrecremada. Sus manos son delicadísimas: durante décadas trabajó de costurera de alta costura. Es una mujer tremendamente solidaria y, de hecho, ha estado de voluntaria en Amigos de Dénia y el Ejército de Salvación.

El alcalde entregó un diploma a los centenarios. En la imagen, Grimalt le da el diploma a Pierina / A. P. F.

Juan Francés nació en 1924 en Ondara. Sus grandes pasiones siempre han sido el baile y el teatro. Formó parte del grupo de teatro de la Vall de Gallinera. En los años 70, se mudó con su familia a Dénia. Es un bailarín infatigable. En los bailes de los jubilados, se deja llevar por la música.

Mariano Rodríguez se enamoró de Dénia, su refugio, el pueblo en el que veraneó con su familia durante tantos y tantos años. Nació en Valladolid. Fue militar. Vivió en Ceuta y se alistó en la legión. La paz absoluta la encontraba todos los estíos en Dénia.

La actuación de la Coral dels Jubilats / A. P. F.

Marta Gascó destacó que son un ejemplo de "coraje, ternura y sabiduría". "Hoy damos valor a vuestras miradas y a vuestros recuerdos". Dijo que "el tiempo es un artesano invisible" que ha moldeado las historias riquísimas de los centenarios y los mayores de Dénia.

Una ciudad más inclusiva

El alcalde recordó que Dénia forma parte de la red de ciudades amigables de las personas mayores. Tanto él como Marta Gascó insistieron en que hay que crear entornos urbanos inclusivos y amables y fomentar el envejecimiento activo y saludable. "Esta es vuestra Dénia. Me admira vuestra ilusión y cómo os coméis a mordiscos cada instante que os regala la vida", dijo Grimalt.

El homenaje terminó con la actuación de la Coral dels Jubilats. Luego, los centenarios, a quienes el ayuntamiento entregó un diploma, se hicieron fotos en el escenario con sus familiares.