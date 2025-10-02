"Dénia es una ciudad muy segura"

La seguridad es uno de los pilares de la prosperidad de Dénia. Así lo ha subrayado hoy el inspector jefe de la comisaría de la Policía Nacional, Carlos Nieto, en la celebración de los Ángeles Custodios. Ha destacado que "la criminalidad sigue en línea descendente" y eso pese a que "el escenario es cada vez más difícil". Los agentes responden con especialización y profesionalidad a los retos de los nuevos delitos tecnológicos o a "la creciente crispación" que se vive en la calle. Nieto ha recalcado que el apoyo de la sociedad dianense insufla "aliento y fuerza" a los agentes. "Dénia es una ciudad segura y lo confirman las estadísticas", ha insistido.

El jefe de la comisaria dianense ha recordado la faceta solidaria de la Policía Nacional en Dénia. Los agentes organizaron la carrera de atletismo popular Ruta 091 (fue también uno de los actos de la conmemoración de los 200 años de la creación de este cuerpo de seguridad). Participaron más de 1.300 corredores y se lograron recaudar 54.000 euros que se donaron a la investigación del síndrome IFAP, la enfermedad ultrarrara que padece Luca, un niño de Dénia que el próximo mes de diciembre cumplirá tres años. Ese dinero, un hito de solidaridad (ninguna otra comisaría de España consiguió tantos fondos para una causa social), permitirá avanzar en los tratamientos que ya está investigando la Universidad de Murcia.

Carlos Nieto ha destacado "la perfecta colaboración de la Policía Nacional y la Policía Local". Ha recordado que los primeros policías nacionales llegaron a Dénia en 1978. Por tanto, la efeméride del 50 aniversario se acerca y es un anhelo de los agentes y de toda la sociedad que para entonces esté la nueva comisaría.

Especialización en todos los frentes

También ha dicho que no deben "caer en la autocomplacencia", sino continuar avanzando en la lucha contra los nuevos delitos y los de siempre. "Peleamos mucho para que Dénia sea segura". Ha reiterado que los agentes se especializan para perseguir los delitos tecnológicos y ha apuntado que también están preparados para desarticular organizaciones criminales internacionales.

La celebración de los Ángeles Custodios ha tenido lugar en la sala Androna de Baleària Port. Se han entregado las condecoraciones aprobadas por el Ministerio del Interior. El inspector José Luis Fajardo y el policía Marcos Domínguez han recibido la cruz al mérito policial con distintivo blanco. A los agentes Fabiola Ferreiro, Jacob Quintana y Juan José Morant se les ha entregado una metopa para reconocer su gran labor. Y se ha reconocido la colaboración con la Policía Nacional de varios ciudadanos, de Julián Pérez, Andrés Escrivá, Severino Rebull y Tino Calvo.