Los hallazgos arqueológicos obligan a "replantear" el proyecto de la nueva y anhelada comisaría de Dénia

"He pedido a los Ángeles Custodios y a San Judas Tadeo, patrón de las causas perdidas, que obren entre todos el milagro de la nueva comisaría". El intendente jefe de la comisaría de Dénia, Carlos Nieto, ha expresado hoy su "frustración" por el nuevo retraso en un proyecto que la plantilla de la Policía Nacional dianense, integrada ya por 130 agentes, necesita para ejercer su labor esencial en las mejores condiciones posibles. Nieto ha revelado que los hallazgos arqueológicos han obligado al Ministerio del Interior a "replantear" el proyecto y "cambiar la orientación" del edificio. "Debe ser una comisaría funcional y técnica", ha indicado.

Ya se sabe que en Dénia se mueve una piedra y surge la historia. El solar de Miguel Hernández en el que se construirá la nueva comisaría está junto a l'Hort de Morand, el meollo de Dianium, la Dénia romana. Se podía intuir que emergerían estructuras y hallazgos arqueológicos. El ministerio pidió licencia al ayuntamiento, que advirtió que antes que nada había que realizar prospecciones arqueológicas. Se han realizado. Basta asomarse para atisbar las estructuras.

Los agentes de Dénia de la Policía Nacional han celebrado hoy los Ángeles Custodios / A. P. F.

No obstante, Carlos Nieto confía en que la nueva comisaría esté construida en tres o cuatro años. Sería importante tenerla en funcionamiento en 2028, el año que la Policía Nacional cumple el 50 aniversario de su presencia en Dénia.

Plantilla joven y de 130 agentes

"En 1978 llegaron los primeros policías. Ahora tenemos una plantilla joven de más de 130 agentes y crece cada año", ha precisado Nieto, quien ha asegurado que en las obras de la comisaría todos reman en el mismo sentido. Ha agradecido el apoyo del alcalde, Vicent Grimalt.

También ha señalado que, mientras tanto, el ministerio sigue invirtiendo en la vieja comisaría para que la Policía Nacional cuente con todos los medios para hacer frente a los grandes desafíos de la seguridad.