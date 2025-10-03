Todo el barrio se asoma por la mirilla en Xàbia

Los nuevos negocios de los pueblos y los barrios, en el punto de mira. Sí, estas aperturas y reaperturas generan un interés superlativo. El comercio y las cafeterías y bares que dan vida a las calles abren una ventana de esperanza. Bueno, en este caso, no es, de momento, una ventana, sino una mirilla. Los nuevos propietarios de la panadería y cafetería del barrio de Thiviers de Xàbia, negocio que cerró el pasado mes de febrero (Teresa y Rafael se hicieron cargo en 1992 y, tras 33 años, les llegó el momento de jubilarse), saben generar expectación. Y tanto. Los vecinos de Thiviers leen el cartel y acercan el ojo a la mirilla. Escudriñan. Tienen ganas de saber cómo será la reformada cafetería. La echan en falta. Las cafeterías y panaderías hacen barrio.

Y los nuevos dueños también debían estar un poco cansados de que algún curioso se pasara de la raya y metiera demasiado las narices en el nuevo negocio. La espera se ha hecho larga. Meterse en obras de reforma es, en Xàbia, tirarse a la piscina (y el ejemplo más claro es, precisamente, esa piscina municipal que costó una barbaridad terminar). Surgieron imprevistos. La cosa se ha alargado. Pero la reapertura parece ya inminente. Al barrio le falta algo sin pan y café. Hay bares, sí. Pero una cafetería de las de siempre es otra cosa. Y esta abrió en 1989. Primero se llamó "Blat i sucre", un nombre muy goloso.

Echar un vistazo

Teresa, días antes de cerrar, colocó en la cristalera un bonito escrito de despedida: "Con muchos recuerdos cerramos una bonita página de nuestra vida..." Ahora, en lugar de un escrito, hay una mirilla. Invita a echar un vistazo.

A veces no hace falta una estrategia rebuscada para concitar la atención. Una mirilla pica la curiosidad. Vecino que pasa por delante y lee el cartel se asoma. No falla. Los nuevos negocios de barrio están en el punto de mira.