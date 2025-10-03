Una circunvalación necesaria como el respirar: 32.000 coches colapsan cada día las calles de Benitatxell

Las calles Padre Plácido y Capelletes del Poble Nou de Benitatxell son, eso, calles. Tienen una anchura de calzada de 4,5 metros y las estrechas aceras no pasan de 75 centímetros. Pero estas calles, por el volumen de tráfico, podrían pasar por autopistas. Cada día las atraviesan más de 32.000 vehículos, entre los que hay camiones y autobuses. Cuando estos grandes vehículos se cruzan, pasan a duras penas. Estas calles, situadas en pleno centro urbano de Benitatxell, no dan más de sí. El colapso de tráfico es brutal.

De ahí que el gobierno local pida que se pise el acelerador y se construya cuanto antes la circunvalación que saque los coches, los camiones y los autobuses del pueblo. Para colmo, ese saturación también provoca que muchos conductores busquen los caminos y acaben también colapsándolos. La circunvalación es necesaria como el respirar. Y de eso va también, de respirar, que tanto coche genera humo y contaminación en pleno corazón urbano de Benitatxell.

La Diputación de Alicante, responsable de las carreteras CV-740 y CV-734, las carreteras que se convierten en calles al entrar en Benitatxell, tiene que actuar ya. El pleno le ha exigido hoy (el acuerdo ha sido unánime) que dote de presupuesto para el próximo año las obras de la ronda de circunvalación. El alcalde, Miguel Ángel García, ha precisado que la primera fase sube a 3,5 millones. Ha insistido en que esa cantidad no es dinero para la Diputación, que cerrará este ejercicio con "un remanente de 250 millones". En cambio, el beneficio social, en la salud, en la seguridad y en el bienestar de los vecinos y vecinas del Poble Nou resulta enorme.

El alcalde ha recalcado que "la situación es insostenible". También ha dicho que el diputado de Carreteras, Arturo Poquet, quien es alcalde de Benissa y conoce perfectamente lo que es que el pueblo esté escindido por un río de coches (Benissa peleó mucho para tener la variante de la N-332), ha afirmado que la circunvalación de Benitatxell es "una absoluta prioridad".

No obstante, el alcalde ha desvelado que desde julio están esperando que el presidente de la Diputación, Toni Pérez, les cite a la reunión que le han pedido para trasladarle que es urgentísimo sacar el tráfico de dentro de Benitatxell.

Esta travesía urbana es conflictiva desde hace tiempo. Se forman grandes colas en los semáforos. Sin embargo, en los últimos años, el tráfico ha aumentado muchísimo e incide en la calidad de vida de los vecinos. Estas calles se han convertido en "una fractura urbana". Los peatones van por las aceras con miedo. Ya ha ocurrido que coches invadan accidentalmente la acera y estén a nada de atropellar a los viandantes.

El acuerdo de pleno que se enviará a la Diputación incide en la histórica solidaridad de este municipio en la vertebración vial de la Marina Alta. De los 32.000 coches diarios, 15.000 vienen desde Xàbia, 9.000 desde Moraira y 8.000 desde Teulada. Benitatxell es un lugar de paso estratégico, es un nudo imprescindible en las comunicaciones de la comarca. Pero este municipio aspira a ser "un pueblo de destino, no sólo de paso: un lugar que invite a visitarlo, pasearlo y vivirlo". El colapso de coches no anima a parar y descubrir un pueblo con esencia, historia, cultural, un interesante casco urbano y miradores que se asoman al Montgó, a la costa de Xàbia, al Puig de la Llorença y a la bahía de Moraira.

Miles de coches que parten en dos el pueblo

El ayuntamiento también subraya que ha tomado medidas de movilidad sostenible, ha ampliado los espacios peatonales, ha pacificado el tráfico y ha creado estacionamientos disuasorios en el cinturón urbano. Pero lo más urgente es resolver "el problema estructural" de la travesía urbana. Benitatxell necesita quitarse de encima los miles de coches que cada día parten el pueblo en dos.