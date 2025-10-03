Un motorista de 35 años, herido de gravedad al sufrir un accidente en Calp
El equipo médico del SAMU logró estabilizarlo y luego lo trasladó al hospital de Dénia
Calp
Un motorista de 35 años ha sufrido ha resultado herido de gravedad esta mañana al sufrir un accidente en la avenida Masnou de Calp. El accidente ha ocurrido sobre las 6 horas.
El CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias) ha enviado una ambulancia del SAMU y otra de Soporte Vital Básico (SVB). El equipo médico del SAMU ha logrado estabilizar al herido. Le ha realizado maniobras de soporte vital avanzado. Tras estabilizarlo, lo han trasladado al hospital de Dénia. El herido presentaba graves politraumatismos.
