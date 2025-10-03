El sol, por el ojo de una aguja: la alineación solar de la Foradà en la Vall de Gallinera

El sol es una madeja de hilo dorado y sus rayos se enhebran en el ojo de la aguja. Ese es el efecto de la alineación solar de la Penya Foradà de la Vall de Gallinera. El fenómeno astronómico puede observarse de nuevo este fin de semana. Quienes quieran ver cómo el sol se cuela por el arco de piedra de la Foradà tienen que subir a las 17.30 horas este sábado y domingo al lugar donde estuvo el antiguo convento de Sant Francesc. La Vall de Gallinera ha preparado, además, toda una programación (rutas de senderismo y actos culturales) a propósito de esta extraordinaria alineación social. Se puede hacer incluso un juego de palabras: alineación contra alienación. Los astros se alinean contra la ignorancia. La riqueza cultural, social, paisajística, rural... de la Vall de Gallinera y el compromiso de difundirla y defenderla salen a la luz.

El investigador José Lull, quien constató la trascendencia histórica de esta alineación solar, siempre ha subrayado que no basta con que el sol se cuele por aquí o por allá. Hay que demostrar que este fenómeno ha dejado huella, ha influido en la vida (y la mística) de los pueblos.

Lull rastreó en libros antiguos la tradición de que en el día de Sant Francesc (4 de octubre) la luz del sol pasaba por el arco de la Foradà e iluminaba el convento de Gallinera. Uno de estos documentos, escrito en 1620 y que se custodia al Archivo Histórico Nacional, sección Osuna, recoge testimonios claros del prodigio del sol que "penetra" y "taladra" la piedra e ilumina el convento e infunde gozo en los monjes.

Constatación científica

Lull incluyó el estudio "La alineación solar del convento franciscano de Benitaya en la Vall de Gallinera" en el libro "Trabajos de Arqueoastronomía: ejemplos de África, Ámerica, Europa y Polinesia". Fue un hito para este pueblo de la Marina Alta. La tradición y la leyenda adquirían constatación científica. Y comenzaron las observaciones de este extraordinario fenómeno, que se da dos veces al año, el 4 de octubre, día de Sant Francesc, y el 9 de marzo, festividad de Santa Francesca Romana. Y esta alineación solar, cultural, científica y también turística da luz a la Vall de Gallinera.

La programación cultural también incluye la apertura la mañana de este sábado del centro de interpretación de arte rupestre, en Benialí, y la presentación del libro "Rosa Sastre Alemany, pintora".