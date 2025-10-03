"No me verán entre rejas": la exconcejala de Benitatxell condenada por falsedad documental se defiende

Nadie le negará a la exconcejala del Poble Nou de Benitatxell Nieves García que es "valenta". No se esconde. Y sigue defendiendo su inocencia pese a que es firme su condena a dos años, tres meses y un día de prisión por un delito de falsedad documental. "El auto está ahí y es público. Lo pueden leer todos. Y dice textualmente que no se puede identificar al autor material de las firmas. Me juzgaron también por otros delitos, por estafa y prevaricación, y de todos me absolvieron excepto del de falsedad documental", ha afirmado la exconcejala, quien hoy ha acudido al pleno extraordinario forzado por la oposición de Red para exigir la dimisión del alcalde, Miguel Ángel García, y de los concejales del gobierno local Jorge Pascual y Maite Roldán, los tres de Més Benitatxell.

"No me verán entre rejas", ha asegurado Nieves García tras el pleno al preguntarle Levante-EMV. Y a la oposición de Red le ha recordado que en aquellos convulsos años en los que este partido gobernaba pactó con ella, pese a que estaba investigada, los presupuestos y le vino muy bien que votara a favor. La exconcejala ha dejado claro que, si se hace memoria, se hace de todo y no solo de lo que interesa.

Nieves García también ha insistido en que el actual alcalde lo es con mayoría absoluta y sin el apoyo de nadie.

La oposición de Red ha forzado el pleno para exigir la dimisión del alcalde y los dos ediles citados por pactar en 2018 una moción de censura con Nieves García, quien entonces estaba investigada. La moción de censura apartó a Josep Femenia e hizo alcalde a Miguel Ángel García. La concejala, entonces independiente (antes lo había sido por el PP), no había sido ni siquiera juzgada. Mientras, los tribunales avalaron la moción de censura.

Estabilidad política tras años convulsos

Aquel movimiento político, entonces muy cuestionado, acabó con la convulsión política en el Poble Nou de Benitatxell. Comenzó un periodo de estabilidad que llega hasta hoy. No obstante, los concejales de Red han insistido hoy en que pactar con una concejala luego condenada por falsedad documental es "éticamente cuestionable".

El pleno ha terminado rápido. Ni el alcalde ni sus concejales han querido entrar al trapo. Han votado en contra de la petición de dimisión. Y todo ha quedado ahí. No hay más recorrido.

Eso sí, el pleno ha tenido el interés de la intervención posterior de la exconcejala Nieves García. Agotó todas las vías judiciales. El Tribunal Supremo desestimó en 2023 su recurso de casación. El Consejo de Ministros le denegó el pasado mes de julio el indulto. Hoy, al acabar el pleno, se ha mostrado muy tranquila y convencida de que no ingresará en prisión. "No me verán entre rejas", ha afirmado.