Castejón y Armengol, el arte inconformista en Dénia

El Espai d’Art Joan Castejón de Dénia cumple ahora 5 años. Se abrió y, meses después, se declaró la pandemia. Pero el arte se rebela contra todo. Ese primer año, pese al confinamiento y la distancia social, recibió 3.000 visitas. Esta sala municipal estimula la «participación estética». Las obras de Castejón, el extraordinario artista de Elx que en 1974 se estableció en Dénia, dialogan con las de otros creadores. Pero la cosa trasciende, desde luego, la estética. Y se ve clarísimo ahora.

Los 5 años de esta sala municipal (está en la Casa de Cultura de Dénia) se conmemoran con la muestra de Rafael Armengol «Brillant», una reflexión sobre los engañosos destellos. Armengol desveló que estas obras, creadas en los últimos dos años, surgen de observar el autorretrato de Velázquez en el Museo de Bellas Artes de València y sorprenderse de que el lienzo esté detrás de un cristal que lanza reflejos y distorsiona la pintura. Ese efecto es el mismo que el de las pantallas. La «realidad» llega a través de un filtro tramposo y de ilusoria transparencia.

Rafael Armengol charla con Federico Cervera / A. P. F.

El cristal, por otra parte, espejea y el espectador puede entrever sus facciones confundidas con las del genio. Ese efecto tiene su aquel, pero, indudablemente, no es lo que se busca.

El arte de Castejón y de Armengol es poderosamente inconformista. Sus miradas son lúcidas y éticas. Comparten el dominio absoluto del dibujo, de la técnica. El trazo perfecto y sutil es un puñetazo en el mentón de la engañosa realidad. Estos artistas van por libre. E ir por libre significa cuestionarlo todo.

El concejal Valen Alcalà observa una de las obras / A. P. F.

Armengol afirmó que conoce a Castejón desde que los dos estudiaron la carretera de Bellas Artes. La admiración es mutua. Y también coinciden en esa clarividencia para abrir nuevos caminos en el arte y no acomodarse nunca.

Castejón junto a otros artistas valencianos y de les Balears / A. P. F.

Reflexión y diálogo artístico

Este Espai d'Art, espacio que plasma uno de los grandes rasgos de Castejón, su generosidad, escapa del homenaje frío de las exposiciones permanentes. Es un lugar de reflexión y de diálogos artísticos. "Estamos muy contentos de tener esta sala. Saldamos una deuda con Castejón, un artista que siempre ha colaborado con todas las asociaciones y colectivos de Dénia", destacó el alcalde, Vicent Grimalt.