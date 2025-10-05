Un aparatoso accidente deja atrapadas a dos personas en su vehículo

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha recibido esta mañana a las 8:01 el aviso de un accidente de tráfico a la altura de la AP-7 en Pedreguer, hasta donde se han trasladado inmediatamente para poder atender a los heridos.

Según han podido informar desde el Consorcio, el vehículo se salió de la carretera y los dos ocupantes que iban en su interior se quedaron atrapados dentro. Uno de ellos sí que consiguió salir por sus propios medios, pero el otro necesitó excarcelación por parte de los bomberos. Una vez fuera del coche, ambos fueron atendidos por un SAMU.

Los bomberos y la ambulancia esta mañana en el lugar del accidente. / C. P. B.

La intervención finalizó a las 9:43 y para la misma se necesitó una unidad de mando jefatura (UMJ), una bomba urbana pesada (BUP) y un furgón de salvamentos varios con un sargento, un cabo y seis bomberos del parque de Dénia.