Un aparatoso accidente deja atrapadas a dos personas en su vehículo
Tras salirse el coche de la vía, sus dos ocupantes se quedaron encerrados dentro y uno de ellos necesitó excarcelación por parte de los bomberos, quienes se trasladaron hasta Pedreguer para atenderlos
El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha recibido esta mañana a las 8:01 el aviso de un accidente de tráfico a la altura de la AP-7 en Pedreguer, hasta donde se han trasladado inmediatamente para poder atender a los heridos.
Según han podido informar desde el Consorcio, el vehículo se salió de la carretera y los dos ocupantes que iban en su interior se quedaron atrapados dentro. Uno de ellos sí que consiguió salir por sus propios medios, pero el otro necesitó excarcelación por parte de los bomberos. Una vez fuera del coche, ambos fueron atendidos por un SAMU.
La intervención finalizó a las 9:43 y para la misma se necesitó una unidad de mando jefatura (UMJ), una bomba urbana pesada (BUP) y un furgón de salvamentos varios con un sargento, un cabo y seis bomberos del parque de Dénia.
- De atracción turística en verano a problemón en otoño: el velero de 19 metros cumple dos meses encallado en Xàbia
- Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está grave al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- La operación para reflotar el gran velero embarrancado en Xàbia también encalla
- Carta a Calpe
- Muere uno de los heridos en el accidente múltiple de Benissa
- La madre de la bebé de 26 días que murió al arrollarlas a las dos un coche en Calp sale de la UCI y ya está en planta
- Absuelto un octogenario de abusos sexuales a su nieta durante diez años en Xàbia
- ¿Qué vale un edificio entero en el cogollo de Moraira, el Montecarlo de la Marina?