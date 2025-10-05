Un "chorro" de 63.000 euros para arreglar el Chorroll, un histórico pesquero de Xàbia

Los técnicos municipales que redactan los pliegos en Xàbia están puestos en lenguaje marinero. Detallan los trabajos de reparación del histórico pesquero Chorroll y apuntan que se tienen que sustituir ocho barraganetes. Y este término es muy preciso. Un barraganete es la última pieza alta de la cuaderna de una embarcación.

Sí, Xàbia ha sacado ahora el pliego para reparar el Chorroll, el pesquero que hace más de dos décadas se colocó en un jardincillo de la avenida del Port. Se va un «chorro» de dinero. Los trabajos se licitan por 63.000 euros.

El Chorroll está de una pieza, pero hay señales de que, si no se restaura, comenzará a descuadernarse. Hay tramos de madera rotos. Y la pintura está desconchada. El pesquero faenó la tira de años. Luego se ha utilizado como elemento decorativo. Evoca la gran tradición marinera de Xàbia. Es un barco de impresión. Tiene 24 metros de eslora, 7 de manga y otros 7 de puntal.

Madera de pino

La restauración, cuando se adjudique, debe terminarse en dos meses. Son trabajos muy específicos. Se utilizará madera de pino. Y el cinto de cubierta se pintara de azul. Un leve cambio.