Un accidente de tráfico en Pedreguer deja un herido

Resultado del accidente

Resultado del accidente / Bomberos de la Diputación de Alicante

Mapi Casabán

Pedreguer

La mañana del domingo 5 de octubre a las 8:01, los bomberos de Dénia fueron avisados de un accidente de tráfico en la AP-7 a la altura del municipio alicantino de Pedreguer.

La salida de vía de un coche provocó una colisión contra el suelo fuera de la carretera, donde dos ocupantes quedaron atrapados en el cubículo y, aunque uno pudo salir, el otro tuvo que ser ayudado por el equipo de bomberos. Una vez extraído, fue atendido por el SAMU.

Bomberos y servicios médicos en la zona del accidente

Bomberos y servicios médicos en la zona del accidente / Bomberos de la Diputación de Alicante

Para esta acción se utilizó una Unidad Mando Jefatura (UMJ), una Bomba Urbana Pesada (BUP) y un Furgón de Salvamentos Varios (FSV) con un sargento, un cabo y 6 bomberos del parque de Dénia.

