El ayuntamiento de la Vall de Gallinera continua con la ejecución del Pla Conviure

El Ayuntamiento de Vall de Gallinera finaliza las obras de la primera fase, con una inversión de 235.491,33 €, de adecuación de las antiguas escuelas viejas de Benissivà para convertirlas en Centro Social.

Este edificio rehabilitado dispone de diferentes espacios compartidos, salas diáfanas para poder llevar a cabo actividades grupales, tanto a la planta baja como en el primer piso, otros espacios más pequeños para actividades asociativas y un almacén con capacidad de almacenamiento para facilitar las actividades.

Fachada de las antiguas escuelas viejas de Benissivà / Ayuntamiento de la Vall de Gallinera

El Pla Conviure de la Generalitat Valenciana ha ejecutado los siguientes proyectos durante los últimos años: un Plan Estratégico de mejora del entorno urbano por valor de 15.000 €, que está en proceso de finalización; la rehabilitación de la primera planta de las antiguas escuelas de Benirrama por valor de 97.975 € y la rehabilitación de las antiguas escuelas de Benissivà como Centro Social por valor de 259.040 €.

Próximos proyectos

También se iniciaran pronto las siguientes obras vinculadas al Pla Conviure: la rehabilitación de la plaza de Baix de Benirrama por valor de 44.988 € y la construcción de un umbráculo y reforma de la plataforma auditorio d'Alpatró por valor de 45.299 €.

La apertura al público de este centro social queda aplazada ante el inicio de las obras correspondientes a la segunda fase del proyecto global, donde se integrará el edificio con la parcela de delante.

En esta segunda fase se realizará la construcción de un parque que además de fomentar el desarrollo comunitario del municipio también servirá de acceso adaptado para todas las instalaciones, tanto del centro social como del consultorio que se encuentra en el mismo punto.

Proyecto previsto de la reforma del parque-jardín del centro social de la antigua escuela de Benissivà / Ayuntamiento de la Vall de Gallinera

La realización del parque de Benissivà viene financiada por el Pla Planifica de la Diputación de Alicante y supone una inversión de 436.206,00 €, y con una previsión de realización durante el 2026.

También se informa que pronto se restaurará el servicio médico y de enfermería al Consultorio de Benissivà, y en breve se procederá a ponerle nombre en este nuevo centro social.