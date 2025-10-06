Benissa escala más alto: así es el nuevo Rocódromo Municipal
El ayuntamiento ha reconocido que esta instalación también supone "una herramienta de promoción turística y social"
El Ayuntamiento de Benissa, a través de la concejalía de Deportes, ha inaugurado oficialmente el nuevo Rocódromo Municipal (Centro de Tecnificación de Montaña de la Comunitat Valenciana), una instalación deportiva de referencia que sitúa al municipio como uno de los puntos neurálgicos de la escalada en la Comunitat Valenciana.
El espacio ha sido diseñado con el objetivo de ofrecer un recurso único y moderno para la práctica de este deporte, garantizando los más altos estándares de calidad, seguridad y homologación oficial. El rocódromo de Benissa cuenta con el reconocimiento de la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV), que ha elegido el municipio como sede oficial de los deportes de montaña.
Diversos usos
La instalación tendrá un uso compartido y versátil. Por un lado, estará a disposición de la Federación, que organizará competiciones de ámbito autonómico, estatal e incluso internacional, además de cursos de formación, concentraciones y diversos eventos deportivos. Por otro lado, el rocódromo abrirá sus puertas a la práctica habitual de la ciudadanía, tanto para personas federadas como para quienes quieran iniciarse en la escalada en un entorno seguro, innovador y adaptado a todas las edades.
Con esta inauguración, Benissa da un paso más en su compromiso con el deporte, la salud y el desarrollo de infraestructuras que fomentan la convivencia, la formación y la proyección exterior del municipio.
Durante el acto de apertura, los alumnos de la Escuela Municipal de Atletismo fueron los primeros en probar las nuevas instalaciones, disfrutando de una experiencia única que marca el inicio de una nueva etapa deportiva para la localidad. A la inauguración también asistieron el Club Maragalló de Benissa, el Club d’Atletisme de Benissa y miembros de la Federación d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, junto a su presidente Carlos Ferris.
"Una apuesta firme por el deporte en Benissa"
“Este rocódromo es el resultado de un trabajo intenso y de una apuesta firme por el deporte en Benissa. Hemos puesto mucha ilusión y esfuerzo para que nuestro pueblo cuente con una instalación única en la Comunitat Valenciana”, ha explicado Adrián Cabrera, concejal de Deportes.
El alcalde de Benissa, Arturo Poquet, ha destacado que “este rocódromo no solo es una instalación deportiva, sino también una herramienta de promoción turística y social que atraerá visitantes, deportistas y competiciones de primer nivel, posicionando a Benissa como un referente de la escalada en España”.
- De atracción turística en verano a problemón en otoño: el velero de 19 metros cumple dos meses encallado en Xàbia
- Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está grave al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- La operación para reflotar el gran velero embarrancado en Xàbia también encalla
- Muere uno de los heridos en el accidente múltiple de Benissa
- La madre de la bebé de 26 días que murió al arrollarlas a las dos un coche en Calp sale de la UCI y ya está en planta
- ¿Qué vale un edificio entero en el cogollo de Moraira, el Montecarlo de la Marina?
- Xàbia, condenada a demoler un chalé de lujo de la urbanización la Corona
- Dénia y Calp reciben la carta sobre el reparto de menores migrantes mientras que a Xàbia no ha llegado