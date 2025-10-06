Benissa escala más alto: así es el nuevo Rocódromo Municipal

El Ayuntamiento de Benissa, a través de la concejalía de Deportes, ha inaugurado oficialmente el nuevo Rocódromo Municipal (Centro de Tecnificación de Montaña de la Comunitat Valenciana), una instalación deportiva de referencia que sitúa al municipio como uno de los puntos neurálgicos de la escalada en la Comunitat Valenciana.

El espacio ha sido diseñado con el objetivo de ofrecer un recurso único y moderno para la práctica de este deporte, garantizando los más altos estándares de calidad, seguridad y homologación oficial. El rocódromo de Benissa cuenta con el reconocimiento de la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV), que ha elegido el municipio como sede oficial de los deportes de montaña.

Acto de inauguración / Ayuntamiento de Benissa

Diversos usos

La instalación tendrá un uso compartido y versátil. Por un lado, estará a disposición de la Federación, que organizará competiciones de ámbito autonómico, estatal e incluso internacional, además de cursos de formación, concentraciones y diversos eventos deportivos. Por otro lado, el rocódromo abrirá sus puertas a la práctica habitual de la ciudadanía, tanto para personas federadas como para quienes quieran iniciarse en la escalada en un entorno seguro, innovador y adaptado a todas las edades.

Con esta inauguración, Benissa da un paso más en su compromiso con el deporte, la salud y el desarrollo de infraestructuras que fomentan la convivencia, la formación y la proyección exterior del municipio.

Durante el acto de apertura, los alumnos de la Escuela Municipal de Atletismo fueron los primeros en probar las nuevas instalaciones, disfrutando de una experiencia única que marca el inicio de una nueva etapa deportiva para la localidad. A la inauguración también asistieron el Club Maragalló de Benissa, el Club d’Atletisme de Benissa y miembros de la Federación d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, junto a su presidente Carlos Ferris.

Benissa inaugura su nuevo rocódromo / Ayuntamiento de Benissa

"Una apuesta firme por el deporte en Benissa"

“Este rocódromo es el resultado de un trabajo intenso y de una apuesta firme por el deporte en Benissa. Hemos puesto mucha ilusión y esfuerzo para que nuestro pueblo cuente con una instalación única en la Comunitat Valenciana”, ha explicado Adrián Cabrera, concejal de Deportes.

El alcalde de Benissa, Arturo Poquet, ha destacado que “este rocódromo no solo es una instalación deportiva, sino también una herramienta de promoción turística y social que atraerá visitantes, deportistas y competiciones de primer nivel, posicionando a Benissa como un referente de la escalada en España”.