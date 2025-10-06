Benitatxell afianza su compromiso por la igualdad con la renovación de convenios de colaboración con Clásicas y Modernas y EUWMA

La pasada semana, el Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell firmó la renovación de sus convenios con dos asociaciones de gran relevancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres: Clásicas y Modernas y European Union of Women Marina Alta (EUWMA). En ambas firmas estuvieron presentes el alcalde, Miguel Ángel García, y la concejala de Igualdad, Isa Garrido. El Consistorio consigue así seguir afianzando su compromiso por la igualdad.

En ambos casos, se han ampliado los convenios ya existentes entre el ayuntamiento y las dos asociaciones, además de incorporar una dotación económica para el desarrollo de actividades, jornadas y actos culturales para el fomento de la igualdad y los derechos de las mujeres.

Acto de renovación de convenios / Ayuntamiento de Benitatxell

En representación de Clásicas y Modernas para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Cultura, estuvieron presentes en la firma del convenio el pasado viernes Marina Gilabert, directora del programa Bibliotecas en Igualdad de Clásicas y Modernas; Rosa María Rodríguez Magda, coordinadora de Bibliotecas en Igualdad y exvicepresidenta de Cultura e Investigación de Clácicas y Modernas, y Pepita García, coordinadora de Clásicas y Modernas en la Marina Alta. Esta asociación lleva colaborando con el Ayuntamiento desde 2019 a través de la adhesión de El Poble Nou de Benitatxell al Manifiesto de Bibliotecas en Igualdad.

Visibilidad para las escritoras

El propósito de esta colaboración es otorgar una mayor visibilidad a las escritoras, completando los fondos bibliográficos de la Biblioteca Municipal con el objetivo de paliar los vacíos y las ausencias de obra literaria e intelectual escrita por mujeres de todos los tiempos. Ahora incorporan un conjunto de acciones para el período 2025 – 2029 que enriquecen el acuerdo original e integran con un mayor peso la perspectiva de género como cuestión transversal en los objetivos estratégicos municipales.

La asociación agrupa a mujeres profesionales de la cultura en sus distintas facetas (la literatura, el periodismo, la música, el teatro, el cine, el arte, etc.) que trabajan por la igualdad de género en la cultura, tanto en la actualidad como para rendir homenaje y devolver su lugar a las creadoras del pasado. Desarrolla principalmente sus actividades en el ámbito nacional de España, aunque también lleva a cabo acciones y actividades culturales en el ámbito internacional. Colabora con el Observatorio de Igualdad del Ministerio de Cultura junto con otras cuatro asociaciones de mujeres de diferentes colectivos culturales.

Muestra de convenios junto al alcalde, Miguel Ángel García / Ayuntamiento de Benitatxell

Por su parte, la European Union of Women – Mujeres en Igualdad Marina Alta firmó este nuevo convenio el pasado jueves, en el marco de la proyección del documental ‘Parteras. La voz de nuestras abuelas’, que contó con la presencia de su autora, Laura Pertejo. En el acto estuvieron presentes la presidenta de EUWMA, Margaret Hales; la vicepresidenta, Marion Oprel; la secretaria, Kathleen Misson, y otras miembros de la agrupación.

EUWMA firmó su primer convenio con el Consistorio en 2023 en un acto enmarcado en la conmemoración del 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En el actual acuerdo, se compromete a organizar y a colaborar con la administración local para la mejora del bienestar social y la calidad de vida de las mujeres, con especial énfasis en las programaciones del 8 de Marzo y del 25 de Noviembre.

Historia de la EUWMA

La European Union of Women fue fundada el año 1953 en Salzburgo por la diputada austriaca Lola Solar con el objetivo de permitir que las mujeres contribuyan al debate internacional y a estimular el interés por los asuntos europeos. Hoy en día cuenta con 17 países miembros. A lo largo de su extensa trayectoria ha logrado hitos significativos, incluyendo una destacada presencia a nivel gubernamental obteniendo estatus consultivo ante el Consejo de Europa y estatus especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, entre otros.

Su actual presidenta a nivel internacional, Margaret Hales, reside en El Poble Nou de Benitatxell, de ahí la implicación de esta asociación con la comarca de la Marina Alta, que tiene sede propia. Hales ha ostentado por años este cargo, del que se ha jubilado este 3 de octubre.

Firma en el Ayuntamiento de Benitatxell / Ayuntamiento de Benitatxell

“Es un gusto poder trabajar en nuestro municipio con asociaciones y mujeres tan comprometidas. La dedicación y el trabajo de Clásicas y Modernas y EUWMA son invaluables. Gracias a sus iniciativas, actividades, proyectos de sensibilización y apoyo están logrando transformar positivamente El Poble Nou de Benitatxell, rompiendo barreras y fomentando una convivencia más justa y equitativa. Seguiremos colaborando estrechamente con ellas, pues son pilares fundamentales, junto a la Associació de Dones, en nuestra lucha compartida por alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres”, ha señalado la concejala de Igualdad, Isa Garrido.