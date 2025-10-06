Dos coches tienen un accidente en Xàbia
Cinco mujeres de entre 21 y 28 años fueron asistidas por los servicios médicos
Esta madrugada del 6 de octubre, a la 1:10 de la mañana, se ha alertado a la CICU de un accidente entre dos coches en la carretera CV-740, dentro del término municipal de Xàbia. Una unidad del SAMU, dos unidades SVB y una ambulancia convencional se desplazaron al lugar de los hechos.
Traslado de las heridas
Los servicios médicos han asistido a cinco mujeres de entre 21 y 28 años; una de ellas, de 21 años, fue trasladada al Hospital Marina Baixa de La Vila Joiosa por un traumatismo abdominal y una fractura en la pelvis y las demás fueron evacuadas al Hospital de Dènia. Una de ellas, de 22 años, tiene una fractura en el fémur y las otras tres, de 22, 24 y 28 años diversas policontusiones.
