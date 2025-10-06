Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La costa de Moraira registra un seísmo de 2,1 grados

Es el segundo seísmo superior a 1,5 grados que se registra en la Marina Alta

Punto donde se registró el seísmo

Punto donde se registró el seísmo / Rafa Jover

Rafa Jover

Moraira

El litoral de Moraira, en la comarca de la Marina Alta, ha registrado en la tarde de noche de ayer domingo un seísmo de 2,1 grados de magnitud en la escala Richter, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.

El movimiento sísmico se registro frente a la costa de Moraira a las 20:25 horas de ayer domingo 5 de octubre y con epicentro a 17 kilometros de profundidad.

Se trata del segundo seísmo, superior a 1,5 grados de magnitud, que se registra en la comarca de la Marina Alta, el anterior tuvo lugar hace cuatro días, el 1 de octubre, en la costa frente a Els Poblets.

TEMAS

