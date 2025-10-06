La Fúmiga actuará por menos de 7 euros en un pueblo de La Marina

La música festiva y reivindicativa de La Fúmiga llegará a Ondara el próximo sábado 8 de noviembre, en el marco de la Fira de Fires, con un concierto que promete hacer vibrar la Plaza de toros. El concierto ha sido presentado por el alcalde de Ondara, José Ramiro; las Regidoras de Promoción Económica y Cultura, Raquel Mengual i Rosa Ana Marí, y el técnico Pedro Gil.

La jornada musical empezará a partir de las 17:00 h, con la actuación previa de Ramonets, que calentarán el ambiente con su estilo enérgico y familiar, y de la cantante Abril. A continuación, La Fúmiga subirá al escenario para ofrecer un espectáculo cargado de ritmo, emoción y mensaje, fiel a su estilo que mezcla música de banda.

Cartel de los conciertos del 8 de noviembre, entre los que se encuentra el de La Fúmiga / Ayuntamiento de Ondara

Este concierto se incluye dentro de la programación cultural de la Fira de Fires 2025, que este año apuesta por una oferta musical potente y diversa para todos los públicos.

Entradas y precios

Las entradas estarán disponibles en la web www.agendaondara.es y se venderán en dos tandas: la primera será de venta preferente los días 6,7 y 8 de octubre, para personas empadronadas en Ondara, en la Casa de la Cultura. El precio base será de 7 euros, 5 euros para menores de 12 años y para los menores de 5 años será gratuita.

La segunda tanda de venta será a partir del 9 de octubre de forma online para los demás interesados y la entrada general costará 10 euros, 5 euros para los menores de 12 años y gratuita para los menores de 5 años.

Para acceder al recinto, todos los menores tendrán que disponer de entrada, incluyendo la entrada gratuita, que se tendrá que adquirir por los canales oficiales. Además, las personas que adquirieron la entrada al concierto de La Fúmiga por el Festacarrer de 2024 recibirán un correo electrónico con un código de descuento, que solo se podrá utilizar en la compra en línea. Este descuento no es acumulativo con la entrada preferente para empadronados.

Una oportunidad única

Este concierto no es una simple actuación, ya que recientemente el grupo ha anunciado su separación a través de las redes sociales, dejando una huella en los fans que han seguido su trayectoria desde que empezaron.

Por esto, el evento supone una oportunidad para ver al grupo valenciano en vivo antes de que sus carreras tomen diferentes caminos o dejen de hacer música de forma permanente en 2026.