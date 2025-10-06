Manifestación en Dénia por Palestina

Este domingo 5 de octubre ha tenido lugar una gran manifestación en Dénia a punto de cumplirse el segundo aniversario del comienzo de la ofensiva sobre la Franja de Gaza, que ha causado, según las últimas cifras llegadas de organismos internacionales, un mínimo de 680.000 civiles asesinados, siendo más de la mitad de ellos bebés, niños y niñas.

En esta ocasión, ha habido un participación ciudadana de alrededor de 1.000 personas, y también han intervenido importantes representantes de la esfera político-cultural de la Marina Alta.

Asistentes de la manifestación / Moviment per la Pau Marina Alta

Palabras y actos solidarios

La primera parte de la concentración se realizó en el puerto, en torno al monumento “La Porta del Vent”, en donde se realizó la lectura del manifiesto en valenciano y en castellano de forma compartida por parte de Federico Cervera (destacado empresario de Dénia), Josep Mascarell (ex Director de responsabilidad social de Baleària), Sergi Ferrús (Presidente de la MACMA), Josete Gayà (del Colectiu Mirades) y miembros del Moviment per la Pau de la Marina Alta. También ha intervenido el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt en representación de la ciudad.

Los cantantes "Belisa y Ricardo" y "Fany", interpretaron canciones como “Sólo le pido a Dios", la “Cançó del velatori” y “Libre Palestina” , y también hubo lectura de poemas y textos por parte de Joan Castejón, Antoni Prats, Pablo Segarra (representando a Poetas de la Marina Alta), Eduardo Bellver, Pau Soler, Angel Rebollar y el periodista Emilio Garrido.

Algunos miembros de la "Muixeranga la Marina", realizaron una carga y descarga en silencio, en señal de luto, a lo que ha seguido otro minuto de silencio por todas las victimas del genocidio, por parte de todos los asistentes.

La bandera Palestina ondeando en las calles de Dénia / Moviment per la Pau Marina Alta

Tras todo esto, la multitud se dirigió hasta la Marineta Cassiana en donde ha tenido lugar la segunda parte del acto. Las bailarinas Nanny Alves y su hija Àurea Gayà realizaron una emotiva actuación artística tras la cual los manifestantes se han arrojado sobre la arena y se ha escenificado un ataque sobre la población civil, que ha culminado con la interpretación de la canción “El Cant del Ocells” por parte de la violinista Ana Requena y de la chelista Asunción Tarrasó. A continuación, integrantes de los coros de Orba, Altea y Dénia interpretaron una canción con participación de los asistentes, y se acabó con el lanzamiento de flores al mar.

Alzar la voz por los necesitados

Hubieron muchos momentos muy emotivos para expresar la solidaridad con un pueblo que lleva sufriendo una ocupación ilegal que ha ido extendiéndose en todo su territorio a base de robo de tierras, destrucción de viviendas y edificios civiles vitales, y muerte, con el colofón del aniquilamiento de la Franja de Gaza y de su población acorralada que se vive hoy en día.

Desde el Moviment per la Pau de la Marina Alta, el Moviment per Palestina de Xàbia y Somos Handala quieren dar las gracias a todos los participantes y, en especial, a todas las personas que han colaborado activamente en este gran acto de solidaridad.