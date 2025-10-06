Ondara presenta "La Gran Tómbola del Comerç d'Ondara"

La Concejalía de Promoción Económica y Comercio del Ayuntamiento de Ondara ha presentado la nueva campaña comercial “La Gran Tómbola del Comercio de Ondara”, una acción que se llevará a cabo del 13 al 31 de octubre de 2025 a los comercios adheridos, con el objetivo de dinamizar las compras en el comercio local y fomentar la fidelización de la clientela.

La presentación ha estado a cargo de la Regidora de Promoción Económica, Raquel Mengual, y de la técnica ADL, Ana Cotaina, quien han explicado los detalles de esta iniciativa que busca impulsar las ventas, aumentar la visibilidad de los establecimientos participantes y posicionar el comercio de proximidad como motor económico y social del municipio.

Cartel de "La Gran Tómbola del Comerç d'Ondara" / Ayuntamiento de Ondara

Compras con premio

La campaña “La Gran Tómbola del Comercio de Ondara” se basa en una mecánica muy atractiva: por cada compra realizada en un comercio adherido, el cliente recibirá un vale-tómbola que podrá ser premiado; el vale permitirá comprobar de manera inmediata si ha sido premiado o no; y con el vale premiado, el cliente acudirá en el Espacio Catalán, donde estará instalada la Gran Tómbola del Comercio de Ondara, para cambiar su premio. Los regalos incluyen vales de descuento y regalos, con un valor total de 4.000 euros en premios.

Desde la Concejalía de Promoción Económica y Comercio se ha destacado que esta acción no solo beneficia los comercios, sino también los clientes, que vivirán una experiencia de compra más divertida y gratificante, y el conjunto del municipio, que verá activada la vida social y económica durante el mes de octubre.