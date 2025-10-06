Un oro y cuatro bronces para el CG Les Marines de Calp

El sábado 4 de octubre daba inicio la temporada de manera oficial con el provincial base de conjuntos, el Club Gimnasia Les Marines de Calp presentaba a 31 gimnastas repartidas en las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil, siendo así uno de los clubes con más representación de la Comunitat Valenciana.

Durante esta fase provincial se repartían 20 plazas por categoría para pasar al autonómico, la competición daba inicio con la categoría cadete y juvenil. Ambos conjuntos del club calpino defendieron el trabajo a pesar de los nervios que supone esta competición, a pesar de algunos errores ambos conjuntos consiguieron colgarse la medalla de bronce y proclamarse terceras provinciales, de esta forma se clasifican para la fase autonómica.

Grupos cadete y juvenil / CG Les Marines de Calp

Una jornada con muchas alegrías

La mañana continuó con los conjuntos más pequeños, el prebenjamín y benjamín. Dos actuaciones limpias, sin grandes errores y con la simpatía que caracteriza a las más pequeñas del club. El conjunto benjamín consiguió ser el mejor de su categoría y proclamarse campeón provincial. Mientras el prebenjamín se proclamó tercero provincial.

La jornada finalizó con las categorías infantil y alevín, siendo esta última la más numerosa de la competición. El conjunto infantil con 5 cuerdas consiguió realizar un ejercicio sin caídas que les sirvió para colgarse el bronce provincial. Mientras las alevines, se colocaban entre las cinco mejores de su categoría a pesar del alto nivel.

Grupos Alevín e Infantil / CG Les Marines de Calp

De este modo, el Club Gimnasia Les Marines de Calp consigue cinco títulos provinciales y cumplir con el objetivo de esta competición, clasificar a todos los conjuntos para la fase autonómica que se celebrará el próximo 18 de octubre en Xàbia donde se repartirán únicamente 15 plazas para el Campeonato de España que se llevará a cabo en Castellón.