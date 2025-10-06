Pego acoge el tercer encuentro comarcal escolar de "pilota grossa" de otoño

El pasado miércoles se celebró en Pego el tercer encuentro comarcal de "pilota grossa" de otoño. Escuela Valenciana continúa así en el proyecto de incorporación de la "pilota grossa" en los centros de Primaria de todas las comarcas que participan en los Encuentros de Escuelas en Valenciano con el objeto de acercar al alumnado el conocimiento y la práctica del deporte de la pilota valenciana, además de tener una oportunidad más para practicar y usar nuestra lengua, a través de la convivencia con alumnado otros centros.

Niños en las calles de Pego / Ayuntamiento de Pego

El Ayuntamiento de Pego, a través de la concejalía de deporte, ha colaborado en este acto en la cesión de espacios, captación de voluntarios y coorganizando la actividad. Por otro lado, la Red Deportiva de la MACMA, también ha colaborado en el encuentro, organizando juegos populares y tradicionales, que han dinamizado la mañana. Además de la "pilota grossa", el alumnado participando han podido jugar al siete y medio, a las birles, al cano o las chapas.

Pilota para la convivencia entre pequeños

Niñas y niños de Pego, Parcent, Benigembla y Tormos han participado en las calles de Pego de esta jornada de convivencia. Desde las 9.30 h hasta las 12.30 h han jugado diferentes partidas en la calle, donde se han montado un total de diez trinquetes de juego. El proyecto "Pilota a les Trobades d'Escoles Valencianes" nace de la Federación de Escuela Valenciana porque entendió que el deporte también tenía que estar integrado en las actividades que se hacen durante les Trobades d'Escoles Valencianes.

La Red Deportiva se ha sumado a esta iniciativa para impulsar este proyecto, al que se han sumado los Tradijocs de la Marina Alta. La promoción de la Pilota Valenciana es uno de los pilares del convenio de colaboración firmado entre las dos entidades. En la edición de les Trobades de 2025 en Ràfol ya se organizaron los “Tradijocs de la Marina Alta” y este año se dará continuidad con la segunda edición.

Ejemplos de Trajijocs / Ayuntamiento de Pego

Con este proyecto se busca, por una parte, dar la oportunidad a nuestros jóvenes de conocer los efectos beneficiosos que la práctica regular de la actividad física tiene sobre las condiciones de salud, individual y colectiva, y la calidad de vida y, por el otro, el hecho de conocer estos elementos culturales fundamentales y que nos identifica como valencianos, como es el deporte de la pilota valenciana y otros juegos populares; que además nos dan la posibilidad de crear un foro para practicar y vivir en nuestra lengua.