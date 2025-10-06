Rescate en Busot a una mujer inmovilizada
El equipo de bomberos de la zona se desplazó hasta la zona para ayudar a la afectada
Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptorSuscríbete
¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí
El sábado 4 de octubre, el equipo de bomberos de Busot, rescató a las 14:46 a una mujer en Cabeço d'Or, cerca del refugio de la montaña.
La mujer, de 60 años, empezó a notar ciertos calambres fuertes que le impidieron seguir con su marcha, además de problemas de respiración de los que se quejaba. El equipo de rescate fue avisado a la 13:36 y se trasladó un helicóptero para evacuar a la afectada en el parque de San Vicente, donde esperaban los servicios sanitarios.
Afortunadamente la mujer no sufrió lesiones, pero tuvo que ser atendida sanitariamente por un equipo médico.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- De atracción turística en verano a problemón en otoño: el velero de 19 metros cumple dos meses encallado en Xàbia
- Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está grave al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- La operación para reflotar el gran velero embarrancado en Xàbia también encalla
- Muere uno de los heridos en el accidente múltiple de Benissa
- La madre de la bebé de 26 días que murió al arrollarlas a las dos un coche en Calp sale de la UCI y ya está en planta
- ¿Qué vale un edificio entero en el cogollo de Moraira, el Montecarlo de la Marina?
- Xàbia, condenada a demoler un chalé de lujo de la urbanización la Corona
- Dénia y Calp reciben la carta sobre el reparto de menores migrantes mientras que a Xàbia no ha llegado