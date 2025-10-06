Rescate en Busot a una mujer inmovilizada

El sábado 4 de octubre, el equipo de bomberos de Busot, rescató a las 14:46 a una mujer en Cabeço d'Or, cerca del refugio de la montaña.

La mujer, de 60 años, empezó a notar ciertos calambres fuertes que le impidieron seguir con su marcha, además de problemas de respiración de los que se quejaba. El equipo de rescate fue avisado a la 13:36 y se trasladó un helicóptero para evacuar a la afectada en el parque de San Vicente, donde esperaban los servicios sanitarios.

Afortunadamente la mujer no sufrió lesiones, pero tuvo que ser atendida sanitariamente por un equipo médico.