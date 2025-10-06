Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescate en Busot a una mujer inmovilizada

El equipo de bomberos de la zona se desplazó hasta la zona para ayudar a la afectada

Rescate a una mujer por parte de los bomberos de Alicante

Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor

Suscríbete

¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí

Consorcio Provincial de Bomberos Alicante

Mapi Casabán

Mapi Casabán

Busot

El sábado 4 de octubre, el equipo de bomberos de Busot, rescató a las 14:46 a una mujer en Cabeço d'Or, cerca del refugio de la montaña.

La mujer, de 60 años, empezó a notar ciertos calambres fuertes que le impidieron seguir con su marcha, además de problemas de respiración de los que se quejaba. El equipo de rescate fue avisado a la 13:36 y se trasladó un helicóptero para evacuar a la afectada en el parque de San Vicente, donde esperaban los servicios sanitarios.

Afortunadamente la mujer no sufrió lesiones, pero tuvo que ser atendida sanitariamente por un equipo médico.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents