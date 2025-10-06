El Verger presenta el nuevo proyecto musical Eixam Ensemble en las fiestas de octubre
El municipio ha expuesto este plan gracias al patrocinio del ayuntamiento
El Ayuntamiento del Verger tiene el honor de patrocinar y presentar la puesta de largo de Eixam Ensemble El Verger, un proyecto musical innovador nacido en nuestro municipio con la participación de músicos de la Marina Alta.
El estreno tendrá lugar el próximo 4 de octubre, a las 11:30 h, en la Plaza Mayor del Verger, dentro de la programación oficial de las fiestas patronales. La formación está integrada por ocho instrumentistas de viento, bajo eléctrico y batería, y dirigida por el contrabajista Miquel Álvarez, vecino del Verger. Su propuesta combina instrumentos tradicionales con una sección rítmica moderna, con el objetivo de difundir y poner en valor la música en todas sus vertientes: folclore mediterráneo, jazz, flamenco y estilos contemporáneos.
Compromiso con la cultura
Este proyecto cuenta con el apoyo y patrocinio del Ayuntamiento del Verger, que reafirma así su compromiso con la cultura local, la proyección de los músicos de la comarca y la creación de nuevos espacios de encuentro artístico.
Eixam Ensemble no es solo una iniciativa musical, sino también una apuesta cultural y comunitaria: un entramado vivo que busca tejer lazos, acercar tradiciones diversas y mostrar la fuerza creativa de la diversidad.
El concierto de presentación será, por tanto, una celebración compartida, una primera oportunidad para descubrir este nuevo universo sonoro que surge en El Verger gracias al impulso del talento local y al respaldo de la institución municipal.
El Ayuntamiento del Verger invita a vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar de este estreno y a formar parte del “enjambre” cultural que seguirá creciendo en el pueblo.
