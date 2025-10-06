Vuelve el Concurso de pintura rápida a Ondara

La Asociación de Artistas de la Marina Alta (ADAMA), junto con el Ayuntamiento de Ondara, mediante la concejalía de Promoción económica y turismo, convoca la tercera edición del Concurso de Pintura Rápida "Els Colors d'Ondara".

Podrá participar cualquier persona mayor de 16 años con la técnica que prefiera, pero el tema deberá verse en el Centro Histórico y alrededor del prado. El concurso se celebrará en el Centro Histórico y alrededor del prado y los artistas deberán comunicar a la organización el lugar donde se ubiquen para pintar.

El concurso facilitará a los participantes, con unas medidas mínimas de 50 cm y máximas de 120 cm, para cualquiera de sus lados. Asimismo, cada participante llevará todo el material necesario para la realización de la obra, también el caballete, y solo se admitirá una obra por artista. Se admitirán también telas blancas o preparadas con una capa de color uniforme.

Jurado y valoración

El jurado estará formado por personas vinculadas en el mundo del arte a propuesta de la Concejalía de promoción económica y turismo y Adama, y su decisión será inapelable. El primer premio quedará en propiedad del Ayuntamiento de Ondara.

Cualquier contingencia no recogida en estas bases será resuelta según los criterios de la organización. La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases.

Los criterios objetivos de evaluación serán: calidad técnica, artística, composición, creatividad, innovación y originalidad de los trabajos. Debido a que las obras tienen que valorarse en su conjunto, se prescinde de atribuir a cada uno de los criterios una ponderación relativa, por la dificultad que supondría para el jurado.

Inscripción y realización del concurso

La inscripción se realizará por correo electrónico a: adama.arte@gmail.com. El plazo de inscripción será desde la publicación de las bases, hasta el día 9 de noviembre de 2025, pudiéndose inscribirse el mismo día del concurso en horario de 8.30 a 9.30 h, en la Casa de Cultura de Ondara.

El concurso de Pintura Rápida tendrá lugar el domingo día 9 de noviembre de 2025. El sellado de apoyos será el mismo día, de 8.30 a 9.30 h en la Casa de Cultura.

La entrega de las obras será hasta las 14 h, y restarán expuestas en sus caballetes dentro del prado hasta las 15 h. El jurado emitirá el veredicto a las 17 h dentro del edificio del prado. Quedará anulada la participación del/la concursante que no entrego su obra en el tiempo y lugar establecidos.

Premios

Todas las obras serán expuestas en la Casa de Cultura con fecha que ya se informará. El primer premio constará de 500 euros, el segundo de 250 euros y el tercero de un viaje a las islas Baleares para dos personas patrocinado por Balearia.

Además, también habrá un premio para el mejor Artista Local de 50 euros en material y al mejor Artista Comarcal de una comida para dos personas.