"Arrels Vives": un documental indaga en los cambios sociales de los pueblos de la Marina Alta

"Arrels Vives", documental producido por la productora Mirades, presenta los grandes cambios que han acontecido a nuestros pueblos en el último siglo. Cuenta con testimonios de personas que relatan cómo han vivido estos cambios, la mayoría gente que se dedicaba a oficios relacionados con la naturaleza y su entorno.

Cartel oficial del proyecto / Mirades

"¿Cómo es posible que haya cambiado tanto nuestra sociedad en los últimos cien años? ¿Qué aspectos han cambiado positivamente y qué negativamente? ¿Cómo ven el presente las personas grandes que han experimentado esos cambios radicales? ¿Y el futuro? ¿Y como lo ven los y las jóvenes?". Esta es la premisa que presenta el equipo dirigido por José Gaya, cineasta documentalista y presidente de la productora.

Una banda sonora original y un equipo completo

El pasado 3 de octubre se estrenó el videoclip oficial con la banda sonora del documental. La música está compuesta por Miquel Pérez y la voz la pone Sandra Monfort. Este proyecto cuenta con la colaboración del Instituto Valenciano de Cultura.

José Gayá lleva la dirección, el guion, la dirección de fotografia, cámara junto a Nerea Expósito y Pau Barrull y edición también junto a Barrull. Por otra parte, el productor ejectutivo del proyecto es Emilio Oviedo, la producción va a cargo de Barrull, el sonido lo lleva Jaume Farraig, la directora de arte es Aurijane Ferreira y de la postproducción de imagen se encarga Pablo Renedo.

Una de las imágenes del documental / Mirades

"Ya contamos con más de 120 horas de rodaje, el 80% del total y dos años de trabajo", declara Gayá y añade que "participan más de 200 personas de la Marina Alta y diversas asociaciones, instituciones y organizaciones comarcales".

Importancia a los habitantes de los pueblos

Para la productora este proyecto "tiene un valor y una importancia actual por el hecho que las protagonistas del proyecto, son la última generación que ha vivido todos estos grandes cambios", refiriéndose a que la gente de las historias supera los 80 años y, en ocasiones, los 100.

Uno de los testimonios del documental / Mirades

"Su testimonio es tan importante por ser las últimas personas vivas para contarlo. También el hecho de tener un gran largometraje y varios cortos especializados en los pueblos, nos da la oportunidad de profundizar dentro de muchas historias que no podían ser desarrolladas en un solo documental", afirman.

De momento, habrá que esperar hasta 2026 para poder ver tanto el largometraje como la serie de 8 cortometrajes sobre los 8 pueblos de la Marina Alta que participan: Dénia, Gata de Gorgos, Pedreguer, El Verger, Els Poblets, El Poble Nou de Benitatxell y Xaló.