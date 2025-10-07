Calp apuesta por la participación ciudadana

El Ayuntamiento de Calp ha puesto en marcha una consulta pública con el fin de recabar la opinión de la ciudadanía dentro del proceso de elaboración del I Plan de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto del municipio. Esta iniciativa pretende construir una hoja de ruta que implique activamente a la población en los asuntos colectivos del municipio y permita desarrollar políticas públicas más transparentes, inclusivas y eficaces.

A través de una encuesta disponible en castellano, valenciano e inglés, se invita a los vecinos y vecinas de Calp a expresar su nivel de interés en los asuntos públicos, su percepción sobre la capacidad de influir en las decisiones municipales y las barreras que dificultan su participación. Asimismo, se solicita opinión sobre qué temas consideran prioritarios —como urbanismo, medio ambiente o presupuestos— y sobre los canales de información más efectivos para relacionarse con el ayuntamiento.

Instrucciones para realizar la encuesta / Ayuntamiento de Calp

"Reafirmación de la calidad democrática"

La consulta estará abierta hasta el 19 de octubre y puede realizarse fácilmente a través del portal de participación ciudadana del Ayuntamiento.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Calp reafirma su compromiso con la mejora de la calidad democrática y con el impulso de una administración local más cercana, participativa y orientada a las necesidades reales de la ciudadanía.