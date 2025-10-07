Calp apuesta por la participación ciudadana
El consistorio abre una consulta pública para la elaboración del Plan de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto
El Ayuntamiento de Calp ha puesto en marcha una consulta pública con el fin de recabar la opinión de la ciudadanía dentro del proceso de elaboración del I Plan de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto del municipio. Esta iniciativa pretende construir una hoja de ruta que implique activamente a la población en los asuntos colectivos del municipio y permita desarrollar políticas públicas más transparentes, inclusivas y eficaces.
A través de una encuesta disponible en castellano, valenciano e inglés, se invita a los vecinos y vecinas de Calp a expresar su nivel de interés en los asuntos públicos, su percepción sobre la capacidad de influir en las decisiones municipales y las barreras que dificultan su participación. Asimismo, se solicita opinión sobre qué temas consideran prioritarios —como urbanismo, medio ambiente o presupuestos— y sobre los canales de información más efectivos para relacionarse con el ayuntamiento.
"Reafirmación de la calidad democrática"
La consulta estará abierta hasta el 19 de octubre y puede realizarse fácilmente a través del portal de participación ciudadana del Ayuntamiento.
Con esta actuación, el Ayuntamiento de Calp reafirma su compromiso con la mejora de la calidad democrática y con el impulso de una administración local más cercana, participativa y orientada a las necesidades reales de la ciudadanía.
