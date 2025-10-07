Somos Calpe celebra su Junta General Ordinaria con buena participación y renovación parcial de cargos

El pasado sábado, 4 de octubre, Somos Calpe celebró su Junta General Ordinaria en la sede del partido, ubicada en la Avenida Ifach. En la reunión participaron alrededor de 40 afiliados, que mostraron su compromiso con la vida interna del partido.

Durante la Asamblea se abordaron los distintos puntos del orden del día. En primer lugar, el presidente Benito Sánchez Martos presentó su informe anual, destacando el trabajo realizado en el último año y el espíritu constructivo del grupo.

Objetivos principales

En el apartado de Renovación y Ratificación de Cargos, se confirmó la continuidad de los principales responsables del partido y se anunció el nombramiento de Olatz Macazaga Gutiérrez como nueva tesorera. Benito Sánchez Martos continúa como presidente, y Rebeca Merchán Díaz como secretaria de la formación.

Olatz Macazaga, nueva tesorera / Somos Calpe

El informe económico y de memoria sirvió para dar cuenta de la situación financiera y de las actividades desarrolladas durante el último ejercicio.

Asimismo, la Asamblea aprobó la adaptación de los Estatutos de Somos Calpe a las novedades introducidas en la Ley de Partidos Políticos por la Ley Orgánica 2/2024, en materia de representación paritaria y presencia de mujeres y hombres, mediante un Plan de Igualdad Interno, y un Protocolo de actuación ante la violencia machista.

"Un refuerzo a la transparencia"

En el turno de ruegos y preguntas, los asistentes plantearon diversas inquietudes y propuestas sobre la gestión municipal y los temas que se abordarán en el próximo pleno.

Público asistente a la asamblea / Somos Calpe

La secretaria, Rebeca Merchán, subrayó que “estas asambleas refuerzan la transparencia y la participación interna, que son señas de identidad de Somos Calpe”.

Desde la dirección se agradeció el apoyo y la asistencia de todos los afiliados, recordando que el partido mantiene reuniones mensuales abiertas para tratar la gestión diaria y preparar los temas que se llevan a pleno.