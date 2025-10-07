Cambios en la programación del 9 d'octubre de Dénia por las condiciones meteorológicas

El Ayuntamiento de Dénia, en colaboración con entidades locales, ha organizado una semana de actividades culturales, infantiles, juveniles y de deporte tradicional para conmemorar el 9 de Octubre, Día de las valencianas y los valencianos.

Cartel promocional de la semana del 9 de Octubre / Ayuntamiento de Dénia

No obstante, debido a las alertas por lluvias este fin de semana, algunas actividades sufrirán cambios de localización, hora y suspensiones para que se puedan celebrar desde la máxima calma y seguridad.

8 de octubre

El 8 de octubre, al Casal Joven, el grupo Llunació Recitales, formado por Eva y Lidia, ofrecerá el recital de poesía y música Hambre de versos, a partir de las 20 horas. La propuesta consiste en un recital con voz y guitarra que se mueve entre la música creada a partir de los poemas de un autor central y sus versos recitados, entrelazándose con poemas de autoras y autores contemporáneos así como con creaciones propias del grupo.

Presentació de Fam de Versos / Ayuntamiento de Dénia

Y por la noche, a partir de las 22 hortas (media hora antes de lo previsto), un DJ siete de Fiona Ónix será el antesala del concierto de la gira "Los 23 tour" de la cantante Julieta, en la glorieta del País Valencià, a las 22:30 horas. La artista presenta el segundo álbum de estudio en esta gira que la ha llevado al Big Sound Festival de València, el Share Festival de Barcelona, el BBK Live de Bilbao, el Brava Madrid y, ahora, también en Dénia.

En 23, Julieta desmonta la vida ideal a través de 8 temas que sirven para explicar que "el cuento perfecto no es más que un decorado y que el cambio y la pasión por la vida son las únicas constantes a las cuales aferrarse". Según la crítica, con 23, Julieta "consolida el estatus como una de las voces más originales del pop contemporáneo".

Promoción de l'actuación de Julieta / Ayuntamiento de Dénia

El gran día, 9 de octubre

El acto conmemorativo se celebrará el 9 de octubre, en las 10.45 horas. Aunque, en un primer momento se iba a realizar en la plaza de María Hervás, finalmente se celebrará en el Centro Social. Junto en los parlamentos de las autoridades, actuarán la Agrupación Artística Musical de Dénia, Dianium Danza y Caña Badà.

10 de octubre

El viernes 10 de octubre, a partir de las 17 horas se harán juegos infantiles de madera para los más pequeños y, a continuación, a las 18 horas, el cuentacuentos de títeres Joana quiere ser caballera. Estas actividades se iban a realizar en la plaza de María Hervás, pero igual que el acto conmemorativo, cambia de localización. En este caso, las actividades se trasladarán a la sala polivalente del edificio de Juventud.

Cartel de los juegos infantiles sin la localización cambiada / Ayuntamiento de Dénia

Suspensión de las actividades del 11 de octubre

Estaba previsto que el 11 de octubre se celebrara el Dia de la Pilota, organizado con la colaboración de la Escuela Municipal de Pilota Valenciana y el Club Pilota Valenciana Dénia. Sin embargo, este queda suspendido por los avisos meteorológicos y se cambia de fecha al 25 de octubre.

De 9 a 13 horas se jugarán partidas en la calle del Pare Pere. A las 9 horas, cepillo con jugadores de la Escuela Municipal de Pilota de Dénia. A las 10 horas, cepillo con veteranos del Club Pilota de Dénia y a las 11 horas, partidas profesionales de llargues.