Compromís de Dénia celebrará el 9 d'Octubre con su propio acto
El partido político realizará un acto propio tradicional de reivindicación y ofrenda en la plaza Jaume I
Compromís por Dénia volverá a conmemorar el 9 de Octubre con su tradicional acto político en la plaza Jaime I. El acontecimiento tendrá lugar a las 12.30 horas del jueves 9, una vez finalizado el acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Dénia. Este año contará con los parlamentos de Gerard Fullana, diputado en las Cortes Valencianas, y Zafiro Malonda, miembro del colectivo local.
Un año más, se hará la ofrenda floral a la estatua de Jaume I, acompañada de la Muixeranga, como símbolo de respeto y reafirmación de los valores valencianistas.
Según ha destacado el secretario local, Sergi Alemany, “este acto propio es un acto consolidado y una tradición que se ha realizado a lo largo de los años paralelamente al acto institucional y tiene como objetivo reivindicar el valencianismo como movimiento político, cultural y social. Nos reunimos cada 9 de Octubre para recordar de donde venimos y dejar claro donde queremos ir”, ha explicado. “Es una jornada de celebración, pero sobre todo de reivindicación política con el pueblo valenciano, su lengua, cultura y derechos”.
