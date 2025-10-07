Convenio para la Cursa Solidaria Contra el Cáncer 2025 en Ondara

El Ayuntamiento de Ondara ha formalizado hoy la firma de un convenio de colaboración con el Club de Triatlón Ondara Tri-Esport para la celebración de la VIII Carrera Solidaria Contra el Cáncer, que tendrá lugar el domingo 19 de octubre de 2025. Esta carrera está organizada con la colaboración de la Junta Local de la AECC y este año será el 8.º año que se celebra en Ondara.

El acto de firma del convenio ha contado con la presencia del Alcalde de Ondara, José Ramiro, el presidente del club deportivo, Luís Javier Mohedano Domínguez, y el Regidor de Deportes, Jordi Ruiz. Este convenio tiene como objetivo consolidar los acontecimientos deportivos vinculados a la población de Ondara, reforzando la oferta cultural y deportiva municipal, a la vez que promueve valores solidarios y contribuye a la visibilización de la lucha contra el cáncer.

Reparto de aportaciones

El Ayuntamiento de Ondara aportará 4.430 euros para la realización de la carrera, además de poner a disposición las calles y caminos municipales, garantizar la seguridad con la Policía Local y Protección Civil, y facilitar el servicio de ambulancias y medallas para los primeros clasificados.

Por su parte, el Club Ondara Tri-Esport se encargará de la organización integral de la carrera, incluyendo la gestión de inscripciones, contratación de servicios técnicos, animación y difusión del acontecimiento.

El alcalde José Ramiro, ha destacado que “esta carrera representa mucho más que una actividad deportiva: es una muestra de solidaridad colectiva y de compromiso con la salud y el bienestar de nuestra comunidad”. Por su parte, el Regidor de Deportes, Jordi Ruiz, ha subrayado que “la colaboración con el Club Ondara Tri-Esport es fundamental para garantizar el éxito de un acontecimiento que une deporte, solidaridad y participación ciudadana”.