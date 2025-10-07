El incendio del Montgó ya se encuentra controlado
Los bomberos han llegado y actuado de inmediato en la zona de los Huertos del parque natural, afectada por el fuego
Se ha declarado un incendio en la zona de los Huertos del Montgó, una zona abandonada en el parque natural ubicado en cerca de las ciudades de Xàbia y Dénia. Los servicios de emergencia ya se han desplazado al lugar para trabajar en la extinción del fuego y han conseguido controlarlo.
Se han cortado los accesos por las calles Castellans y Pic del Montsià como medida de precaución y desde el Ayuntamiento de Xàbia se ha pedido que se evite acercarse a la zona y se siga en todo momento las indicaciones de las autoridades.
Según fuentes del municipio, por el momento no se ha tenido que desalojar a ningún vecino y vecina y tanto los bomberos como Protección Civil y Policía Local han trabajado para que este incendio acabe extinto.
