Dénia constituye su nuevo Consejo de Infancia y Adolescencia

Las nuevas consejeras y consejeros del Consejo de Infancia y Adolescencia de Dénia para el curso 2025/2026 fueron nombrados ayer, 6 de octubre, en la sesión que tuvo lugar en la Sala de Plenos del Ayuntamiento de Dénia. El acto contó con la asistencia del alcalde, Vicent Grimalt, la regidora de Bienestar Social y Educación, Melani Ivars, y otras regidoras y regidores del Ayuntamiento de Dénia. Arminda García y Roseta Gil son las dinamizadoras de este órgano de participación, en funcionamiento desde el año 2019.

El Consejo Local de Infancia y Adolescencia es un órgano consultivo y participativo que nace para recoger el derecho a que las niños “expresan las opiniones libremente” y a que estas opiniones “se tengan en cuenta debidamente”, contemplado en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. La creación de este órgano, sumada a la elaboración de un Plan Local de Infancia y Adolescencia, hicieron que en 2021 Dénia recibiera el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia de UNICEF.

Vicent Grimalt y Melani Ivars / Ayuntamiento de Dénia

Miembros del Consejo

El nuevo Consejo está integrado por diez niñas y niños de los colegios Pou de la Muntanya, Alfa&Omega, Montgó, Llebeig, les Vessanes, Cervantes y Pare Pere de Jesús Pobre. Ellos serán los encargados de trabajar durante todo el curso en iniciativas y propuestas que mejoran la calidad de vida de la infancia en Dénia y que el Ayuntamiento se compromete a tener en cuenta e incorporar a sus actuaciones.

Algunos de los niños integrantes del Consejo / Ayuntamiento de Dénia

En la reunión de ayer, los representantes políticos dieron cuenta a los miembros del CLIA del estado de ejecución de las propuestas presentadas el curso pasado, como por ejemplo un parque de agua al parque de las Pocetas, que se espera ejecutar el próximo año o un punto de encuentro para adolescentes similar a una bolera, donde poder reunirse y hacer juegos, que ya es realidad con la apertura del Casal Joven y, complementariamente, con los Patios abiertos del Cervantes todos los sábados.

Además, la regidora Melani Ivars informó al Consejo que está previsto abrir un nuevo espacio en la calle de Sagunto, con una biblioteca de juegos donde podrán acudir los niños y niñas hasta los 12 años. Las peticiones y propuestas del CLIA alcanzan no solo el ámbito lúdico y de ocio, sino también el sanitario, el social, el formativo, el intergeneracional y el medioambiental y sostenible.